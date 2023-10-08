Невероятно, если так, но очень похоже, что именно так. Это огромный сюрприз от валдая-2023, причём значение того, что, собственно, произошло, ещё не все поняли — в том числе, наверно, и сам путин.

Постараюсь быть предельно объективным (даже буду пуйло и дальше называть путиным), но сначала — короткий исторический экскурс.

В далёком 2013-м некто Янукович жаловался Меркель на то, как ему тяжело один на один с гораздо более сильной россией, и просился в Европу.

Ведьма предала откровения глупого украинского президента огласке, предав тем самым и Януковича.

Естественно, путин тут же отреагировал, подписывать соглашение с Европой Януковичу запретил, а для себя сделал вывод, что Януковича самое время сдать: кадры в Украине всюду пророссийские, так что пора забирать и Крым, и Донбасс, использовав в качестве повода как раз свержение Януковича, каковому свержению он не особо и сопротивлялся, эксплуатируя тот же предлог, кстати, до сих пор.

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Теперь — 10 лет спустя — путин сам оказался в положении Януковича, только один на один он с Китаем, в связи с чем и сделал Западу неожиданное предложение.

(Полагаю, что это был именно путин, а не импровизирующий двойник, хотя такая версия тоже ходит.)

Приведу, опираясь в том числе и на уже прозвучавшие комментарии, четыре как бы независимые части предложенной — на самом деле, возможно, достаточно цельной — концепции, разбросанные по длинному выступлению путина. Очевидно, рассматривать их лучше именно в целом, как взаимосвязанно оно, вероятно, и задумывалось — скорее даже, не тем, кто озвучивал, а теми, кто готовил.

Фрагмент первый (не по очерёдности преподнесения, а по значимости): россия должна приложить серьёзные усилия для освоения своей Сибири и своего Дальнего Востока.

Вроде бы, и шо? А то, что произносилось это не на внутрироссийском совещании, а на как бы международном форуме. Умеющий слышать услышал: "Заберите нас у Китая. Да, мы эти регионы китайцам фактически отдали, но хотим их вернуть". Кто умеет переводить с русского на русский, именно так и должен был перевести.

Фрагмент второй (явно связанный по смыслу с первым): мы можем применить ядерное оружие либо как ответ на ядерный удар по россии, а такой удар крайне маловероятен, либо в случае угрозы самому существованию российского государства, что тоже никак не просматривается. Другие случаи исключены.

То есть в переводе: "Мы не собираемся применять ядерное оружие — кроме как в особых исключительных ситуациях".

В сочетании с первым посылом (насчёт Китая) — налицо предложение (адресованное, в первую очередь, американцам) освободить россию от китайской "мягкой" экспансии и на такой основе сотрудничать, прекратив ядерное противостояние.

Тем, кто упрекнёт меня в том, что я выдаю желаемое за действительное, сообщу, что, с моей точки зрения, ничего особо желаемого для Украины в возврате мордору российской Азии не просматривается: уж лучше пусть китайцы продолжают успешно расчленять рф себе на пользу.

Всё же китайцы относительно [почти] мирны, а мордор это гигантский ХАМАС, причём тоже хамский.

Фрагмент третий. Было сказано, что россии нужны не территории Украины, а гарантии собственной безопасности. В данном — см. выше — контексте это переводится так: "Если мы получим обратно свой Восток, Украина нам не нужна, лишь бы её не было в НАТО".

Очень перекликается с недавним весьма сенсационным заявлением лаврова в ООН, которое я уже комментировал. Готова ли Украина к отказу от НАТО ради мира, это очень большущий вопрос с очевидным отрицательным ответом, но сам факт предложения чрезвычайно симптоматичен.

Фрагмент четвёртый. Против членства Украины в ЕС россия снова в принципе не возражает. Тут и переводить нечего, надо лишь воспринимать это как продолжение фрагмента предыдущего. То есть: если не в НАТО, то в ЕС — не страшно, перетерпим.

В комплексе же всё приведённое выше означает некий намёк мордора на предложение Западу мириться и искать точки соприкосновения. Мне сложно судить, коварство это или действительно некий вынужденный кардинальный поворот. Как и то, чья это позиция — путина или элит, которые ему это среди прочего подсунули или нашептали. Но получилось так, что сам путин нечто шепнул Цивилизации.

(Хотя концептуальный контраст с привычным настолько огромен, что версия, согласно которой шалящий двойник выдал мощный экспромт, представляется тоже вполне возможным вариантом.)

В любом случае верить путину крайне опасно. К тому же — прямо и цельно это всё сформулировано им не было: леплю из разных лоскутков очень противоречивого выступления нечто односторонне определённое. Ибо сигналы там были разные — кто что услышал.

Так или иначе, склоняюсь к выводу о том, что, вероятно, имеет место, в частности, банальная попытка не только привычно попугать, но и при этом слегка поколебать Запад, расшатывая и без того не очень прочное единство его усилий, чтобы просто выиграть время.

Это — задача путина. А задача Цивилизации — добиться своего независимо от того, что было изначально им задумано и с какой целью. Грамотно "поверить" россии — это "поверить" ей таким образом, чтобы отказаться она потом уже не смогла, даже если очень захочет. После чего двигать её дальше в нужном направлении.

Американцы так поворачивать дело умеют. Было бы желание. Эх, им бы сначала внутри себя разобраться. И тогда мордор, похоже, готовящийся уже к фактическому поражению, можно будет брать голыми руками. Держа его при этом под прицелом сверху, снизу и со всех сторон. Только так.

Многие факторы и многие серьёзные комментаторы указывают на то, что рф ищет контакты с США хотя бы на уровне консультаций и всячески зондирует почву — о чём свидетельствуют и валдайские намёки. Важно, насколько твёрдо американцы на это отреагируют.

(Но пока что — оставленная вопреки всему без полноценной отповеди россия наряду с разбоем в Украине умудрилась ещё и помочь вместе с Ираном ХАМАСу бить Израиль. В результате дали сбой и ЦАХАЛ, и Железный купол, и Моссад, и пресловутый израильский вариант американской поддержки. Цивилизации нужно срочно с мордором что-то кардинально решать.)