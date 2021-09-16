Путин и Асад: что они натворили в Сирии. Президентские "выборы" в России- 2024: сирийский опыт. Заблокированы сайты "УГ" и досье на кандитатов от МБХ: на что теперь смотреть? Сколько стоит один голос политического пролетария?

В этот день 86 лет назад, 15 сентября 1935 года по Нюрнбергским законам полмиллиона немецких евреев были лишены гражданства, и государственным символом Германии стала свастика. Закон о гражданине Рейха, принятый 15 сентября 1935 года, разделил население Германии на граждан, "принадлежащих к немецкой или родственной крови" и подданных государства, "принадлежащих к расово чуждым племенам". Так была создана трёхступенчатая система с убыванием прав: граждане, подданные и иностранцы. Германские евреи были отстранены от участия в выборах в рейхстаг. Утрата сомнительного, в условиях диктатуры, избирательного права выглядела сравнительно небольшой потерей. Вскоре, однако, этот закон стал инструментом уничтожения...

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Сегодня многим кажется кощунственной аналогия путинской России с рейхом. Но тогда, в 1935 году многие и в Германии и особенно в мире еще не понимали, что происходит. И мы пока не знаем, куда путинский режим заведет та траектория, которую обозначают нынешние российские законы об иноагентах, о нежелательных организациях, об экстремизме, под которые могут подпадать миллионы россиян…

За пару дней до начала спецмероприятия под названием "выборы в Госдуму-2021" Путин объявил что "уходит на карантин", тем самым публично продемонстрировал, что данное мероприятие его не слишком интересует. Но перед тем как отправиться в любимый бункер внезапно встретился с Асадом. Внезапно в том смысле, что их встреча не была анонсирована. Путин отметил, что очень рад приветствовать Асада в Москве, поздравил его с прошедшим 11 сентября днем рождения и "с очень хорошим результатом президентских выборов".

"Результаты [выборов] говорят о том, что люди вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни" - пояснил Путин.

Кроме того Путин очень возмущался тем что в Сирии присутствуют иностранные вооруженные силы. Вряд ли он имел в виду российскую авиационную военную базу Хмейним и военно-морскую базу в Тартусе. Поскольку Путин искренне считает Россию империей, а Сирию – колонией. Действительно, разве имперские войска в колонии могут считаться иностранными?

Итак, что такое "хорошие выборы" для Путина?

Башар Асад был в очередной раз "избран" президентом Сирии, по официальным данным, набрав 95,1 процента голосов.

С "избранием" Асада поздравили лидеры Абхазии, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, КНДР, Кубы, Ливана, Палестины, России, Туркмении и Хесболлы. Талибы тогда еще не захватили власть в Афганистане, поэтому им было не до поздравлений. США, Евросоюз и Турция "выборы" Асада таковыми не признали, и соответственно, самого Асада президентом не считают. Из Лиги арабских государств Сирия была исключена в ноябре 2011 года и пока ее туда принимать обратно не собираются.

Оппонентами Асада формально были два одобренных спецслужбами кандидата, у которых не было ни малейшего шанса на победу. Это вторые президентские выборы в Сирии с начала гражданской войны в стране. На прошлых выборах в 2014 году Асад собрал 88,7 процента голосов. Асад, как и Путин правит в своей стране с 2000-го года и также как Путин собирается править до конца своих дней.

Что Путин и Асад натворили в Сирии?

Страны которая на карте называется Сирия, больше нет. Есть территория, которая поделена на четыре зоны влияния. Асад контролирует две трети сирийской территории. На этих территориях проживает примерно 12 миллионов человек из 17-миллионного населения послевоенной Сирии. Еще почти 7 миллионов сирийских беженцев разбросаны по разным странам мира. Остальное поделено на три части - северо-восток находится в руках курдской коалиции, которую поддерживают США. Это примерно четверть страны и 80 процентов всех природных ресурсов. Северо-запад контролируют повстанческие группировки, связанные с Турцией - территорию к западу от Алеппо и участок границы от Тель-Абьяд до Рас эль-Айн. В Идлибе все еще остаются повстанческие силы, среди которых джихадисты группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", связанной с "Аль-Каидой" (обе запрещены в России). Там же присутствуют и турецкие силы.

Асад практически не контролирует границу - лишь 15% сухопутной границы подконтрольны сирийской армии, остальное - в руках внешних сил. Так же обстоят дела с морской и воздушной границами.

Война в Сирии привела к гуманитарному кризису небывалого масштаба. Более 600 тысяч человек погибли, более половины населения - более 13 миллионов, свыше 60% сирийцев были изгнаны из своих домов. Среди них 6,6 млн уехали из Сирии, другие 6,7 млн нашли временное убежище внутри страны. Сейчас свыше 90% живут за чертой бедности. Разрушены целые города, не функционирует большинство больниц и прочих объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения. Экономика в руинах. В стране голод.

То, что Путин вместе со своим подельником Асадом натворили в Сирии – это самое масштабное военное преступление 21 века. Война продолжается, и никаких шансов на ее прекращение при Асаде нет. А Асад держится благодаря поддержке Путина и Ирана, который, будучи такой же недоимперией как и путинская Россия, мечтает построить из Ирака, Ливана, Йемена и Сирии "шиитский полумесяц". Но без поддержки Путина сирийцы уже давно прогнали бы Асада. Как, впрочем и белорусы еще в прошлом году прогнали бы Лукашенко, если бы не поддержка Путина.

И вот в таких условиях Асад проводит вторые выборы и выигрывает с единодушием – свыше 95%, а Путин его поздравляет и называет все это "хорошим результатом".

Российские выборы по сирийской модели

На территории России нет войны и ситуацию в нашей стране нельзя назвать гуманитарной катастрофой, но зачистка политического поля проведена с сирийско-беларусским усердием. Электоральная спецоперация под названием "выборы в Госдуму" - это генеральная репетиция перед 2024 годом, когда Путин планирует объяснить подданным и всему миру как именно он собирается дальше править Россией и гулять по всемирному буфету. Только что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры закрыл сайт, на котором Михаил Ходорковский объяснял, за кого голосовать, за кого нет и почему. Ранее был заблокирован сайт "Умное голосование", созданный командой Навального. Хотя блокировки можно обойти, далеко не все готовы это делать и многие растеряны.

Модель ответственного голосования

"Умное голосование" - это камень брошенный в "Единую Россию". Мы все – политический пролетариат. Пролетариат по Марксу – это класс, лишенный капитала. Так вот, граждане России, все 146 миллионов лишены политического капитала в том смысле, в котором политический капитал – это возможность влиять на власть. В путинской России на власть могут влиять всего несколько человек, все остальные – политический пролетариат. Помните скульптуру И.Д.Шадра "Булыжник – оружие пролетариата" с дикарем, пытающимся отломать кусок от постамента? Так вот, "Умное голосование" - это булыжник, которым бросают в "Единую Россию". Точнее, отдают этот булыжник Зюганову, Миронову или Ж., в надежде, что они бросят его в "Единую Россию". "УГ" держится на авторитете Навального и благодаря этому способно дать некоторый эффект. В частности на прошлогодних выборах в Мосгордуму благодаря УГ удалось избрать несколько оппозиционных депутатов. Но УГ частенько дает сбой, когда благодаря ему проходит такое, что уж лучше какой-нибудь серый бюрократ из "Единой России".

Путеводитель по выборам от МБХ предлагает голосовать только за тех, кто против Путина и продления его полномочий. Поскольку эта тема на думских выборах не поднимается, определять кто из кандидатов за продление путинских полномочий придется на глазок. Ненадежно…

Несколько смущает тональность дискуссии в оппозиционной среде. Такое впечатление, что на этих псевдовыборах решается судьба страны. Не решается. Максимум, уточняется. Было бы неплохо утереть нос "Единой России", как этого хочет "УГ". Мне бы хотелось чтобы в Думе был, например, Борис Вишневский. Тот, который Лазаревич. Чтобы хоть кто-то хоть немного разорвал эту тотальную безнадегу, когда вообще ни одного нормального во власти. Но в целом эти "выборы" не столь судьбоносны чтобы из-за них копья ломать. Предлагаю снизить уровень пафоса. Можно следовать рекомендациям УГ, можно голосовать по совету сайта МБХ.

А еще, не в качестве альтернативы, а в дополнение предлагаю модель ответственного голосования. Сколько стоит наш голос? На этот вопрос есть вполне ясный ответ – 152 рубля. Это с 2018 года он так подорожал, до этого стоил 20 рублей. Эту сумму получает партия с каждого проголосовавшего в том случае, если преодолеет 3% барьер. Вот на прошлых выборах в 2016 году за КПРФ и ЛДПР проголосовали примерно по 7 млн голосов и с тех пор каждый год Зюганов и Ж. получали по миллиарду на карманные расходы.

Идея ответственного голосования в том, что ваш голос – это не булыжник, а взнос. И этим взносом можно поддержать тех, кто хоть в чем-то совпадает с вашими представлениями о нормальной жизни. Он может пропасть, если вы этот взнос внесете в партию, которая не преодолеет 3% барьер. Но вам не будет стыдно, как в том случае, если вам придется до 2026 года наблюдать за теми мерзостями которые творят в том числе и на ваши деньги откровенные фашисты…

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