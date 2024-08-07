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Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Народний депутат України

Блог | Путин хочет расторговать перед США не только Украину

Путин хочет расторговать перед США не только Украину

Путин попросил Иран не отвечать Израилю. Почему Путин решил стать голубем мира?

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Путин в будущих переговорах хочет расторговать перед США не только Украину. Его стратегия до последнего времени была одна: сеять хаос и создавать проблемы, которые невозможно решить без них.

Далее текст на языке оригинала.

Путін не має зараз можливості створити проблеми рівні Сирії і тому він пробує продати повітря. Його ідеальний план наступний: з нього знімають санкції, а він "зупиняє" Іран у війні проти Ізраїлю, а КНДР "не запускають" ракети по Японії.

Це стратегія РФ і ціль цієї стратегії – повернути Захід до діалогу, де Путін буде партнером, який сидить за столом переговорів.

Тут нема нічого страшного для нас. Просто потрібно вчасно поставити діагноз і правильно прописати "лікування".

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