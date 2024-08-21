Путин думал захватить Киев за три дня, но три года спустя Украина все еще свободна, – Байден

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отметил важность лидерства Вашингтона в мире и успехи его администрации в укреплении мировых альянсов и противостоянии России и Китаю. Политик напомнил, что в начале полномасштабного вторжения РФ диктатор Владимир Путин собирался взять "Киев за три дня", однако его планы так и не воплотились в жизнь.

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Об этом Байден сказал на съезде Демократической партии в Чикаго 19 августа, передает "Голос Америки". "Путин думал, что захватит Киев через три дня. Три года спустя Украина еще свободна", – отметил он.

Американский лидер заявил, что он и кандидат в президенты США Камала Харрис "никогда не склонятся перед Путиным".

Байден призвал американцев голосовать за Харрис и сказал, что не держит зла на тех, кто убедил его снять кандидатуру с президентских выборов.

"Я провел почти 190 часов с моими партнерами главами государств в Европе, чтобы укрепить НАТО. Мы это сделали, мы объединили Европу, чего не было годами, добавив Швецию и Финляндию в НАТО", – сказал он касательно укрепления альянсов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Джо Байден впервые прокомментировал начавшуюся 6 августа операцию Сил обороны Украины на территории РФ. Он отметил, что неожиданное наступление на Курскую область России "создает настоящую дилемму" для кремлевского диктатора Владимира Путина.

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