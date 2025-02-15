'Путин будет дураком, Трамп найдет способ завершить войну': о чем говорил сенатор Линдси Грэм в Мюнхене

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм на Мюнхенской конференции безопасности заявил, что президент США Дональд Трамп не позволит, чтобы "история с войной России против Украины закончилась плохо". Он призвал страны-члены НАТО усилить давление на РФ и при этом угрожать принять Украину в альянс, если диктатор Владимир Путин инициирует новое вторжение.

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По его убеждению, любое потенциальное мирное соглашение должно включать меры для того, чтобы Путин не повторил вторжение. Об этом он сказал в ходе дискуссии в панели конференции в Мюнхене в пятницу, 14 февраля.

Грэм отметил, что Украину сейчас не будут принимать в НАТО. Однако в случае еще одного нападения с РФ страна пойдет в НАТО очень быстро и россияне не обойдутся только санкциями.

"Я хочу, чтобы Путин знал. Если он сделает это еще раз, то Украина моментально вступит в НАТО. И если случится новое вторжение – будут не только санкции или другие неприятности. А наши войска будут в Украине. Идея состоит в том, что если мы не можем принять их в НАТО, то Путин должен знать – если он повторит попытку вторжения, тогда Украина моментально вступает в НАТО", – сказал Линдси Грэм.

По его словам, нужно подать сигнал Путину, "прежде чем он подумает что-то сделать".

"Если мы возьмем Украину в НАТО, Путин просто сойдет с ума. Он уже сошел с ума, я думаю. Мы говорим о том, чтобы его испугать, чтобы он дважды подумал перед тем, чтобы что-то делать. Если ты сделаешь, мы уничтожим твою экономику, разорвем твою страну санкциями", – сказал Грэм.

В то же время сенатор подчеркнул, что украинцы будут сражаться с российскими оккупантами и дальше, если получат достаточно вооружения, включая истребителей F-16, дальнобойные ракеты ATACMS и танки.

Если вооружить Украину и подписать соглашение о редкоземельных металлах, то Путин проиграет.

Также политик отметил, что история с войной России против Украины не должна окончиться плохо, как в Афганистане. Он уверен, что Дональд Трамп этого не позволит.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Линдси Грэм поддержал операцию Сил обороны Украины на территории Курской области России. Во время визита в Киев он назвал действия украинских военных смелыми и блестящими.

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