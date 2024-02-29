Проводят реструктуризацию: США готовятся к большой войне, но столкнулись с серьезным вызовом – АР

Войска США уменьшают свою численность на 24 тысяч человек и проводят реструктуризацию с целью подготовки к возможности проведения предстоящей великой войны. Американская армия испытывает трудности в наборе личного состава, что препятствует заполнению всех вакансий.

Преимущественно, сокращения будут касаться уже пустых должностей, в частности, связанных с противодействием повстанцам, которых было много во время войн в Ираке и Афганистане, которые сейчас уже не нужны. Около 3 тысяч человек будут сокращены в армейских силах специальных операций, сообщает агентство Associated Press.

В то же время, согласно плану, планируется добавить около 7500 военнослужащих для выполнения других стратегически важных задач, включая формирование подразделений противовоздушной обороны и противодействия беспилотникам, а также создание пяти новых оперативных групп по всему миру с повышенными способностями в области кибербезопасности, разведки и ведения дальних операций.

Министр армии США Кристин Уормут сообщила, что вместе с генералом Рэнди Джорджем, начальником сухопутных войск, они работали над уменьшением количества пустых и избыточных должностей.

"Мы уходим от борьбы с терроризмом и повстанческими движениями. Мы хотим быть готовыми к крупномасштабным боевым операциям", — сказала Вормут.

Согласно армейскому документу, военная служба "значительно перегружена" и не хватает солдат для заполнения имеющихся подразделений.

Согласно новому плану, основная цель состоит в том, чтобы в течение следующих пяти лет привлечь достаточное количество военнослужащих для достижения уровня 470 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Белом доме отреагировали на обсуждение возможности отправки в Украину военного контингента стран-партнеров, которое началось на встрече чиновников в Париже. Там заверили, что Соединенные Штаты Америки не посылают американские войска воевать в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, дискуссии на тему отправки войск в Украину начались на встрече президентов, глав правительств и министерств из 28 стран мира, которая состоялась в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. На нем он заявил, что пока ни одно государство ЕС не планирует отправлять в Украину собственный военный контингент, однако "не исключено, что в будущем эта позиция может измениться".

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