'Провели расследование': президент ЮАР ответил на обвинения в поставках оружия в РФ

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что в стране провели "независимое расследование" после обвинений в якобы поставках вооружения России. По его словам, группа экспертов не нашла этому доказательств.

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Слова Рамафосы в воскресенье, 3 сентября, процитировало издание Reuters. Ранее посол США в Южной Африке Рубен Бригети заявил, что российское судно "Леди Р" якобы вывозило из страны оружие для страны-агрессора.

Рамафоса, говоря о результатах расследования, отметил, что "никакого разрешения на экспорт оружия не было выдано, и никакого оружия не было вывезено".

По его словам, корабль пришвартовался к военно-морской базе около Кейптауна, чтобы доставить оборудование, которое "было заказано для Сил национальной обороны ЮАР южноафриканской компанией Armscor, занимающейся закупкой вооружения".

При этом президент не стал разглашать детали этой сделки, заявив, что это якобы может поставить под угрозу важные военные операции и жизни южноафриканских солдат".

"Если рассмотреть все вопросы, то ни одно из обвинений в поставках оружия в Россию не подтвердилось. Ни один из тех, кто выдвинул эти обвинения, не смог предоставить никаких доказательств в поддержку претензий, которые были выдвинуты против нашей страны", – заявил он.

Напомним, что о сомнительной сделке, которая якобы состоялась в декабре 2022 года, посол США заявил в мае 2023 года. Чиновники ЮАР поспешили отбросить их, а Рамафоса объявил о "независимом расследовании", которое возглавил судья в отставке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2023 года глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса привез в Киев "мирный план" относительно окончания войны в Украине и раскрыл его детали президенту Зеленскому. Он состоит из 10 основных "составляющих".

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