'Противники ошибаются, мы рука об руку': у Трампа заверили, что сотрудничают с Байденом по поводу Украины

В команде избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа заверили, что тесно сотрудничают с действующей администрацией Белого дома по вопросам национальной безопасности. Кроме того, обсуждаются вопросы о войне в Украине.

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С таким заявлением выступил Майк Уолц, которого Трамп собирается назначить на должность советника по вопросам национальной безопасности, в интервью Fox News Sunday. Он сказал, что говорил с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, чтобы гарантировать, что Белый дом и переходная команда Трампа будут "рука об руку".

"Наши противники там, которые думают, что это время возможностей, что они могут натравить одну администрацию на другую, ошибаются. Мы работаем рука об руку. Мы одна команда с Соединенными Штатами в этом переходе", – сказал Уолц.

По его словам, Трамп "очень обеспокоен эскалацией" войны России с Украиной, которую избранный президент пообещал завершить в первый день своего президентства, не уточнив, как он это сделает.

Также отмечается, что Уолц одобрил решение Байдена разрешить Украине использовать противопехотные мины и заявил, что новое оружие может помочь "укрепить линии" и "остановить российские достижения".

По словам политика, Трамп по-прежнему "сосредоточен на организации переговоров о прекращении войны". Также он добавил, что европейские союзники "явно будут ключевой частью" любого мирного соглашения, которое положит конец войне.

Отметим, что ранее Майк Уолц высказался по поводу решение президента Штатов Джо Байдена позволить Украине наносить удары вглубь РФ американскими ракетами ATACMS. Такой шаг он раскритиковав, заговорив об эскалации.

"Это еще один шаг эскалационной лестницы, и никто не знает, куда это идет", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что важные переговоры с Трампом будут возможны после его инаугурации. Точной даты встречи нет, поскольку это зависит от многих факторов.