Лукашенко применил схему захвата террористов-"вагнеровцев" против оппозиции: авиадиспетчеры Беларуси посадили в Минске пассажирский самолет, КГБ арестовало оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Ему грозит высшая мера наказания - смертная казнь

Сегодня при пролете пассажирского самолета авиакомпании Rayan air над Беларусью по маршруту Афины- Вильнюс, под предлогом получения оперативной информации, что на борту самолета заложена бомба, авиадиспетчерская служба дала приказ экипажу самолета осуществить посадку в Минске. Истребитель Миг-29 ВВС Беларуси был поднят в воздух для сопровождения самолета.

Получив приказ, экипаж самолета согласно правилам Международной организации гражданской авиации осуществил в 13.15 посадку в Минске.

Бомбы на борту, конечно, не нашли. Однако на борту был задержан Роман Протасевич - основатель главного оппозиционного ресурса Беларуси - телеграм-канала Nexta, и главный редактор еще одного оппозиционного телеграм-канала - "Беларусь головного мозга".

Протасевич находится в розыске в Беларуси по обвинению в терроризме, поскольку освещение акций протеста и критика узурпатора Лукашенко в РБ признается терроризмом.

Журналисту грозит высшая мера наказания. Беларусь остается единственной страной Европы, где до сих пор применяется смертная казнь, она предусмотрена в том числе и по статье терроризм, в котором обвиняют Протасевича.

Протасевич не раз рассказывал, как принимал участие в протестах на Майдане в ходе Революции Достоинства, получил ранение от "Беркута", также более года работал на фронте на Донбассе, где снимал войну с Россией. Сотни публикаций путинских и лукашенковских СМИ называют его одним из главных врагов этих тоталитарных режимов.

Как видно, КГБ Беларуси использовало схему задержания, которую планировал применить ГУР МО и спецслужбы США для задержания в Украине 28 российских террористов-"вагенровцев", которые должны были по плану вылетать из Минска в Турцию через территорию Украины 24 июля 2020-го года. В салоне самолета по плану размещалась группу сотрудников ГУР МО и спецслужб одной из стран НАТО, для нейтрализации безоружных "вагнеровцев", в том случае, если бы кто-то из них решил оказать сопротивление. Однако операция была провалена сразу после совещания в офисе президента.

Руководство Офиса президента многократно озвучивало через своих пиарщиков тезис о якобы невозможности и незаконности посадить пассажирский самолет на территории Украины. Все это ложь.

Руководство ОП, которое неофициально поддерживает тесные контакты с режимом Лукашенко, обязано от имени Украины немедленно осудить задержание журналиста, который, очевидно, никакого отношения к терроризму не имеет.

Офис президента и СБУ обязаны немедленно прекратить сотрудничество с властями Беларуси - это враждебный демократии и Украине режим, союзный с Путиным.

Роман Протасевич отстаивал свободу на стороне Украины, мы не имеем права стоять в стороне от его захвата КГБ.

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