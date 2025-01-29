'Простых решений нет': премьер Люксембурга рассказал о дискуссиях касательно гарантий безопасности для Украины

Премьер-министр Великого Герцогства Люксембург Люк Фриден заявил, что простых решений касательно гарантий безопасности для Украины нет. По его словам, двусторонние соглашения о безопасности, которые подписывает Киев с партнерами, являются лишь частью "более широкого пакета вещей", которые необходимо обсудить.

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Об этом Фриден сказал, отвечая на вопросы членов украинской делегации в сессионном зале ПАСЕ в Страсбурге, передает "Укринформ". Он отметил необходимость поиска именно долговременного мира.

"Нам нужно искать устойчивый мир, очевидно, что гарантии безопасности для Украины, а также для других стран являются частью этой дискуссии", – отметил премьер.

Гарантии безопасности – это непростой вопрос, поэтому быстрых решений быть не может, а соответствующие обсуждения с Украиной только начались.

"Гарантией безопасности для одних является членство в НАТО. Гарантиями безопасности для других являются двусторонние или многосторонние соглашения, детали которых еще предстоит обсудить. Мы начали эти дискуссии с президентом Украины совсем недавно, но это только начало, и здесь нет простых решений", – сказал Фриден.

Он считает, что все эти договоренности должны стать частью более широкого пакета, чтобы убедиться, что "когда эта ужасная российская агрессивная война против Украины закончится, мы снова будем жить в мирном мире".

Лидер страны добавил, что Люксембург полностью поддерживает все усилия, направленные на поддержку Украины – военную, финансовую, гуманитарную. Он назвал это моральным долгом, поскольку речь идет о многочисленных преступлениях и нарушениях принципов международного права РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности по примеру тех, которые сейчас имеет Израиль, были бы прекрасным предложением для Украины. Он напомнил, что союзники отбивали ракетную атаку по территории Израиля и наносят удары его врагам, в то время как Украине долго не разрешали даже в ответ бить западным оружием по РФ.

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