'Прогресс в войне дронов': глава Пентагона заверил, что США не знали заранее о спецоперации 'Паутина'. Видео

Министр обороны США Пит Гегсет назвал недавние удары беспилотниками СБУ по российской авиации в глубине территории РФ "смелой и эффективной операцией". В то же время он признал, что она была проведена без консультаций с Пентагоном.

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Об этом глава Пентагона заявил 10 июня, на слушании в Палате представителей Конгресса. Он сказал, что американские военные учатся у Украины новейшему ведению войны.

По словам Гегсета, Пентагон следит за тем прогрессом в использовании беспилотников Украиной, чтобы совершенствовать американские системы борьбы с БПЛА.

"Это была смелая и очень эффективная операция, о которой мы не знали заранее, и которая отражает значительный прогресс в войне с использованием беспилотников, которые мы отслеживаем в режиме реального времени в Украине и используем эту обратную связь, чтобы лучше понять, как мы можем лучше производить более смертоносные, устойчивые к атакам беспилотники, а также совершенствовать наши системы борьбы с БПЛА, чтобы мы не были уязвимыми к такой угрозе и атаке", – сказал Гегсет.

Также Главе Пентагона задала вопрос американская конгрессвумен от Демократической партии Марси Каптур, который состоял из двух частей: сможет ли США защитить свои авиабазы в случае подобного нападения, и что администрация Трампа делает, чтобы помочь Украине победить в войне.

"Украинцы воюют уже 10 лет. Более 10 лет. То, что они сделали с дронами, впечатляет. Это изменит ведение войны. Мой вопрос – что вы делаете, чтобы наладить отношения с Украиной, не отвернуться от них и помочь им победить? Помогите победить свободе, это имеет последствия далеко за пределами Украины. В России 11 часовых поясов. Это самое важное испытание свободы для НАТО. И нам лучше помочь победить. А это предполагает быстрое развитие дронов. Я очень волнуюсь за наши авиабазы, можем ли мы защитить их сегодня, если на них будет совершено подобное нападение?", – спросила конгрессвумен.

Пит Гегсет на вопрос о защите американских авиабаз ответил:

"Мы безусловно очень сосредоточены на этом и мы ежедневно учимся у Украины".

Однако он ничего не сказал о помощи Украине, и начал мудрить о значении слова "победа"

"Я думаю, нам нужно уточнить, что означает победа? Президент Трамп предан миру", – сказал Гегсет.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Пентагона Пит Хегсет признался, что США сократят финансовую поддержку Украины. Он объяснил это тем, что нынешняя власть Соединенных Штатов хочет закончить войну.

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