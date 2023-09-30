'Продолжает дестабилизировать ситуацию': в Белом доме намекнули на сложное будущее ЧВК 'Вагнер'

В Белом доме назвали неопределенным будущее террористической ЧВК "Вагнер". Такой же остается, как уверен Вашингтон, и роль наемников в войне в Украине. Однако эта группировка все еще дестабилизирует ситуацию в некоторых африканских странах.

Об этом сообщает Укринформ. Заявление сделал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы знаем наверняка, что "Вагнер" и его наемники все еще существуют, они до сих пор проводят дестабилизационные, жестокие и опасные операции не только в Европе, но и по всему миру, в частности в Африке", – сказал он.

Кирби добавил, что будущее "Вагнера" определит то, насколько ЧВК потребуется режима Путина и интегрируется ли в оборонные структуры РФ.

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К слову, в последние недели около сотни бывших боевиков "Вагнер" начали прибывать в Украину. В частности в армию оккупантов прибывают как отдельные лица бывших наемников, так и малые группы, которые могут быть включены в состав российских военных подразделений.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Вагнер", которая после неудачного вооруженного госпереворота в России временно размещалась в Беларуси, снова перебрасывается на восточный фронт Украины. Военное командование решило за их счет восстановить утраченные позиции по горячим направлениям.

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