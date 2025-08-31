УкраїнськаУКР
"Пришло время действовать": глава венгерской оппозиционной партии призвал венгров жертвовать средства для бригады "Птахи Мадяра"

Анна Паскевич
Мир
3 минуты
1,7 т.
'Пришло время действовать': глава венгерской оппозиционной партии призвал венгров жертвовать средства для бригады 'Птахи Мадяра'

Венгерский оппозиционный политик Томпош Мартон раскритиковал решение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто запретить въезд в страну этническому венгру, командиру Сил беспилотных систем Роберту "Мадяру" Бровди. Он объявил сбор средств в поддержку его подразделения "Птицы Мадяра".

Соответствующее сообщение Томпош Мартон, соучредитель венгерской оппозиционной партии Momentum, опубликовал в Facebook. По его словам, Сийярто объявил об ограничениях против "Мадяра" после атак на российский нефтепровод "Дружба", которые украинские БПЛА осуществляли для уменьшения доходов Москвы от экспорта энергоносителей.

Настоящая опасность – от правительства Орбана

Мартон назвал Бровди героем и заявил, что настоящая опасность для энергетической безопасности Венгрии исходит не из Украины, а от правительства пророссийского премьера Виктора Орбана, который за последние 15 лет не уменьшил зависимость Будапешта от российской нефти.

"Я считаю – как и свободный мир – что Бровди является героем, которого российский прислужник Сийярто даже не имеет права упоминать. Поэтому снова пришло время действовать и показать, что венгерский народ – это не путинистское правительство Орбана", – написал он.

Оппозиционный политик сообщил, что перечислил символические 414 евро в поддержку украинских дроновых подразделений – в честь 414-й бригады "Птахи Мадяра", которым до июня этого года командовал Бровди.

Сейчас же "Мадяр" возглавляет все дроновые формирования Вооруженных сил Украины.

"Пришло время действовать": глава венгерской оппозиционной партии призвал венгров жертвовать средства для бригады "Птахи Мадяра"

"Я поддерживаю его борьбу, потому что Бровди – это символ не только украинского сопротивления, но и настоящих венгерских ценностей, отличных от курса нынешнего правительства", – заявил Мартон.

Он призвал венгров также делать пожертвования, чтобы показать, что венгерское общество не отождествляет себя с политикой правительства Орбана.

"Мы понимаем, почему украинские дроны атакуют российскую энергетическую инфраструктуру, и мы знаем, что именно Орбан, а не Украина, ставит под угрозу энергобезопасность нашей страны", – написал политик.

Мартон добавил, что собранные средства можно перевести на электронный адрес PayPal подразделения Бровди, а также поделиться информацией о взносах в соцсетях.

Он подчеркнул, что цель этой инициативы – не только финансовая поддержка, но и четкий сигнал, что венгерский народ солидарен с борьбой Украины против российской агрессии.

"Да здравствует свободная Украина, да здравствует свободная Венгрия!" – резюмировал Мартон.

"Пришло время действовать": глава венгерской оппозиционной партии призвал венгров жертвовать средства для бригады "Птахи Мадяра"
"Пришло время действовать": глава венгерской оппозиционной партии призвал венгров жертвовать средства для бригады "Птахи Мадяра"

Что известно об ограничениях Венгрии против "Мадяра"

28 августа Петер Сийярто заявил, что Венгрия запретила въезд на свою территорию, а также во всю Шенгенскую зону командиру ВСУ, который отдал приказ атаковать нефтепровод "Дружба" в России.

По словам венгерского министра, этот удар якобы является атакой на "суверенитет и национальные интересы" Венгрии. Впоследствии советник Орбана Балаш Орбан заявил, что речь идет о "Мадяре", который является этническим венгром.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига указал, что Сийярто сделал свое заявление именно тогда, когда в Киеве из-под завалов дома доставали тела жертв российского удара. Если трубопровод РФ для венгров важнее погибших детей, это является моральным упадком, заявил он.

В МИД вызвали посла Венгрии в ответ на дискриминацию венгерского меньшинства в Украине и вручили ему ноту протеста.

Сам "Мадяр" заявил, что венгерские власти устраивают "танцы на костях" и зарабатывают "кровавые деньги", и пообещал, что обязательно приедет на Родину его отца после смены руководства Венгрии.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал запрет въезда "Мадяра" в Венгрию. По его словам, Будапешт перекрыл дорогу "храброму этническому венгру, который решился воевать за свободу Украины".

