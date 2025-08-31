'Пришло время действовать': глава венгерской оппозиционной партии призвал венгров жертвовать средства для бригады 'Птахи Мадяра'

Венгерский оппозиционный политик Томпош Мартон раскритиковал решение министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто запретить въезд в страну этническому венгру, командиру Сил беспилотных систем Роберту "Мадяру" Бровди. Он объявил сбор средств в поддержку его подразделения "Птицы Мадяра".

Соответствующее сообщение Томпош Мартон, соучредитель венгерской оппозиционной партии Momentum, опубликовал в Facebook. По его словам, Сийярто объявил об ограничениях против "Мадяра" после атак на российский нефтепровод "Дружба", которые украинские БПЛА осуществляли для уменьшения доходов Москвы от экспорта энергоносителей.

Настоящая опасность – от правительства Орбана

Мартон назвал Бровди героем и заявил, что настоящая опасность для энергетической безопасности Венгрии исходит не из Украины, а от правительства пророссийского премьера Виктора Орбана, который за последние 15 лет не уменьшил зависимость Будапешта от российской нефти.

"Я считаю – как и свободный мир – что Бровди является героем, которого российский прислужник Сийярто даже не имеет права упоминать. Поэтому снова пришло время действовать и показать, что венгерский народ – это не путинистское правительство Орбана", – написал он.

Оппозиционный политик сообщил, что перечислил символические 414 евро в поддержку украинских дроновых подразделений – в честь 414-й бригады "Птахи Мадяра", которым до июня этого года командовал Бровди.

Сейчас же "Мадяр" возглавляет все дроновые формирования Вооруженных сил Украины.

"Я поддерживаю его борьбу, потому что Бровди – это символ не только украинского сопротивления, но и настоящих венгерских ценностей, отличных от курса нынешнего правительства", – заявил Мартон.

Он призвал венгров также делать пожертвования, чтобы показать, что венгерское общество не отождествляет себя с политикой правительства Орбана.

"Мы понимаем, почему украинские дроны атакуют российскую энергетическую инфраструктуру, и мы знаем, что именно Орбан, а не Украина, ставит под угрозу энергобезопасность нашей страны", – написал политик.

Мартон добавил, что собранные средства можно перевести на электронный адрес PayPal подразделения Бровди, а также поделиться информацией о взносах в соцсетях.

Он подчеркнул, что цель этой инициативы – не только финансовая поддержка, но и четкий сигнал, что венгерский народ солидарен с борьбой Украины против российской агрессии.

"Да здравствует свободная Украина, да здравствует свободная Венгрия!" – резюмировал Мартон.

Что известно об ограничениях Венгрии против "Мадяра"

28 августа Петер Сийярто заявил, что Венгрия запретила въезд на свою территорию, а также во всю Шенгенскую зону командиру ВСУ, который отдал приказ атаковать нефтепровод "Дружба" в России.

По словам венгерского министра, этот удар якобы является атакой на "суверенитет и национальные интересы" Венгрии. Впоследствии советник Орбана Балаш Орбан заявил, что речь идет о "Мадяре", который является этническим венгром.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига указал, что Сийярто сделал свое заявление именно тогда, когда в Киеве из-под завалов дома доставали тела жертв российского удара. Если трубопровод РФ для венгров важнее погибших детей, это является моральным упадком, заявил он.

В МИД вызвали посла Венгрии в ответ на дискриминацию венгерского меньшинства в Украине и вручили ему ноту протеста.

Сам "Мадяр" заявил, что венгерские власти устраивают "танцы на костях" и зарабатывают "кровавые деньги", и пообещал, что обязательно приедет на Родину его отца после смены руководства Венгрии.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал запрет въезда "Мадяра" в Венгрию. По его словам, Будапешт перекрыл дорогу "храброму этническому венгру, который решился воевать за свободу Украины".

