Применить все необходимые инструменты для усиления безопасности ЕС: что принял Евросовет на спецзаседании 6 марта

На встрече Специального Европейского совета 6 марта в Брюсселе главы государств и правительств ЕС обсудили, как укрепить стратегическую автономию Европы и усилить ее оборонную способность. Также политики признали, что "российская агрессивная война против Украины и ее последствия для европейской и глобальной безопасности в быстрой среде являются экзистенциальным вызовом для Европейского Союза".

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Об этом говорится в выводах заседания, текст которых обнародован на сайте Евросовета. Лидеры ЕС согласились, что ситуация заставляет их "применить все необходимые инструменты и финансирование для усиления безопасности ЕС и для защиты его граждан".

"Европа должна стать более суверенной, более ответственной за собственную оборону и лучше оснащенной для того, чтобы действовать автономно, решая немедленные и будущие вызовы с подходом на все 360 градусов", – говорится в документе.

ЕС намерен:

– усилить всеобщую готовность к обороне;

– сократить стратегическую зависимость от третьих стран;

– решить критические пробелы в оборонных способностях;

– наращивать развитие технологической и промышленной базы.

Евросовет приветствовал инициативы Еврокомиссии, которые придают странам-членам большую фискальную гибкость, в частности, в использовании в интересах обороны исключений из Пакта стабильности и роста ЕС, и принимать другие бюджетные меры для увеличения расходов на оборону на национальном уровне.

"Европейский совет... принимает во внимание намерение Европейской комиссии представить предложения для нового инструмента ЕС, который позволит предоставлять странам-членам кредиты, обеспеченные бюджетом Евросоюза, на сумму до 150 миллиардов евро, и приглашает Совет ЕС срочно исследовать это предложение", – призвали политики.

Также они обратили внимание, что Европейский инвестиционный банк может увеличить кредитную поддержку ВПК и проектов оборонного направления, подчеркнув важность привлечения для этих целей также финансирования из частного сектора.

"Европейский совет... определил первый перечень приоритетов для действий на уровне ЕС в сфере развития способностей, учитывая уроки войны в Украине, в соответствии с работой, которая уже была проведена в рамках Европейского оборонного агентства и в полном взаимодействии с НАТО: противовоздушная и противоракетная системы; артиллерийские системы; ракеты и боеприпасы (включая ударные возможности высокой точности), дроны и противодроновые системы; стратегические возможности (включая космос и защиту критической инфраструктуры); военную мобильность, кибернетическую сферу, искусственный интеллект и электронные средства борьбы", – говорится в заключении саммита.

Лидеры ЕС подчеркнули: такое укрепление обороны усилит глобальную и трансатлантическую безопасность и будет дополнять возможности НАТО, остающегося основой коллективной обороны.

К рассмотрению оборонных вопросов Евросовет вернется во время встреч в марте и июне 2025 года.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– На специальное заседание Европейского совета в Брюсселе 6 марта был приглашен президент Украины Владимир Зеленский. В ОП анонсировали, что этот визит предусматривает важные переговоры с европейскими лидерами и руководством НАТО, а также выступление перед главами европейских государств.

– В Брюсселе Зеленский очертил первые два шага, которые являются базовыми для начала переговоров и достижения мира. Первый – это установление "определенных видов тишины, которые легко установить и контролировать". Второй – обеспечение "базового доверия к обстоятельствам, в которых проходят переговоры".

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