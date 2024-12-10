Президенту Бразилии сделали операцию на мозге: стало известно, в каком он состоянии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва перенес операцию на головном мозге. На сегодняшний день глава государства продолжает находиться в реанимации под присмотром врачей.

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Бразильскому президенту потребовалось хирургическое вмешательство, чтобы остановить кровоизлияние в мозг. Об этом сообщает CNN.

Лула упал дома в конце октября и получил небольшое кровоизлияние в мозг и травму затылка. После этого президенту Бразилии потребовалось наложение швов. Медицинское обследование в начале ноября показало, что его состояние оставалось стабильным.

По информации бразильского правительства, операция прошла успешно, и 79-летний политик находится под наблюдением в отделении интенсивной терапии. Позже врачи обещают предоставить больше подробностей о состоянии президента.

Операцию решили делать после МРТ, которую Лула прошел из-за головной боли, вызванной внутричерепным кровоизлиянием. Его перевели в Сан-Паулу для операции в больнице Сирио-Либанес.

Травма президента вынудила его отменить поездку в Россию на саммит стран БРИКС. Таким образом, Лула последовал рекомендациям врачей временно воздержаться от дальних перелетов.

Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отреагировал на критику президентом Украины Владимиром Зеленским китайско-бразильского "мирного плана" и его призыв к коллеге работать над завершением войны вместе. Лула да Силва заявил, что говорить Украина должна была до начала полномасштабной войны с Россией.

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