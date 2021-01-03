Президента Сербии полтора года тайно прослушивали
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что президента страны Александра Вучича незаконно прослушивали.
Об этом сообщило издание Danas. Спецслужбы страны начали тщательное расследование.
Министр подчеркнул, что не может рассказать о его деталях, но подчеркнул, что "президента прослушивали не из благих намерений".
"Президент Вучич объявил о борьбе с мафией, и она ведется", – отметил Вулин.
В интервью изданию Kurir сам Вучич заявил, что его прослушивали в течение полутора лет, и он знает, кто за этим стоит. Но конкретных имен он не назвал.
Президент подчеркнул, что располагает доказательствами – записями собственных разговоров.
"Я верю, что компетентные органы расследуют это, и что в случае явного нарушения закона те, кто его преступил, будут привлечены к ответственности", – сказал Вучич.
Александр Вучич стал президентом Сербии 31 мая 2017 года. До этого был первым вице-премьером (2012-2014), министром обороны (2012-2013) и министром информации (1998-2000). В течение 14 лет является председателем Сербской прогрессивной партии.
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спровоцировала международный скандал, сравнив президента Сербии Александара Вучича с героиней Шерон Стоун в фильме "Основной инстинкт". Захарова прокомментировала фото со встречи Вучича с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.