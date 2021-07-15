Президента Бразилии отправили в больницу из-за двухнедельной икоты

Президента Бразилии Жаира Болсонару доставили в армейский госпиталь. Он уже почти две недели не может избавиться от икоты.

Как пишет AP, самочувствие Болсонару нормальное. В течение двух суток врачи будут наблюдать за ним.

Отмечается, что у президента последние две недели хроническая икота, которая создает ему трудности во время разговора.

Так, 7 июля он во время выступления по радио извинялся и объяснял, что икает 24 часа в сутки. А 8 числа он снова извинялся в Facebook во время прямой трансляции.

Болсонару полагает, что икота связана с приемом лекарств. В 2018 году во время предвыборной кампании его ранили ножом и повредили кишечник. С того момента он перенес уже несколько операций.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в июле прошлого года у Болсонару был обнаружен коронавирус. До этого президент Бразилии отрицал пандемию и называл COVID-19 "гриппом".