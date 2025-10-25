Дальше будет? ....

На фоне возможного принятия решения США о поставках Украине ракет "Томагавк" — Владимир Путин и президент Дональд Трамп провели телефонный разговор. Результат: объявление о саммите США–Россия в Будапеште.

Далее текст на языке оригинала.

Минулого серпня, на тлі загроз нових санкцій з боку США проти Росії, Путін зустрівся зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом. Результат: оголошення про саміт США–Росія на Алясці.

Зустріч на Алясці таки відбулася — з мінімальною підготовкою і незначними результатами.

А от будапештський саміт скасовано. Якщо бути точним — він ледь встиг стати "запланованим". Тепер президент Трамп його скасував.

"Здавалося, що ми не наближаємося до того місця, куди маємо прийти", — сказав американський президент журналістам.

І це ще не все.

Раніше Трамп не реалізовував своїх погроз щодо посилення тиску на Росію, надаючи перевагу "пряникам" у взаємодії з Кремлем.

Але наразі він відклав пряники.

Натомість він запровадив санкції проти двох великих російських нафтових компаній — "Роснефть" і "Лукойл".

Це ознака розчарування Трампа через небажання Кремля йти на компроміси, задля припинення бойових дій в Україні.

Ці санкції дуже заділи самолюбство росіян.

"США — наш ворог, а їхній балакучий "миротворець" остаточно став на шлях війни з Росією, — написав у соцмережах колишній президент Росії Дмитро Медвєдєв. — "Ухвалені рішення — це акт війни проти Росії".

Ранковий випуск російського таблоїда "Московський комсомолець" був трохи менш драматичним, але явно неприхильним. Газета розкритикувала "примхливість і непостійність Трампа.

Щось починає мінятися в відносинах Трампа з Путіним.

Замість того щоб, як раніше, стрімголов мчати на другий саміт — як це було з першим, — цього разу президент Трамп виявився дещо обережнішим.

Він доручив державному секретареві Марко Рубіо підготувати ґрунт для зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим — переконатися, що взагалі є сенс вирушати до Будапешта.

Невдовзі стало очевидно, що сенсу в цьому немає, і що новий саміт навряд чи принесе прорив.

Росія жорстко виступає проти ідеї Дональда Трампа "заморозити" нинішню лінію фронту в Україні.

Перший саміт— на Алясці — став дипломатичною та політичною перемогою для Кремля. Урочистий прийом президента Путіна в Анкориджі символізував повернення Росії на міжнародну арену та провал Заходу в спробах ізолювати Москву.

Останніми днями російські державні ЗМІ смакували ідею саміту з президентом Трампом у Європі — але без участі Європейського Союзу. Російські коментатори називали заплановану зустріч у Будапешті ляпасом для Брюсселя.

Москва вимагає вирішення так званих "першопричин" війни в Україні — широкий термін, за допомогою якого Росія збільшує свої вимоги, включаючи припинення розширення НАТО на схід.

Чи готовий Дональд Трамп ще більше посилити тиск на Росію?

Це питання.

Путін назвав санкції спробою тиску на Росію.

"Жодна країна, яка себе поважає, ніколи не робить нічого під тиском", — сказав Путін.

"Звісно, це недружній акт щодо Росії, це очевидна річ, — сказав Путін журналістам у четвер, — І він не зміцнює російсько-американські відносини, які лише почали відновлюватися".

За його словами, такими діями адміністрація США шкодить російсько-американським відносинам.

А тепер питання к Путіну,чому Україна повинна робить все під тиском Путіна?

Ми що, себе не поважаємо?

Нові санкції дійсно б'ють прямо в серце нафтових доходів Росії — як по легальних поставках, так і по так званому "тіньовому флоту", що допомагає обходити цінові обмеження Заходу.

Санкції запроваджено відповідно до Указу 14024, що передбачає загрозу вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які продовжують співпрацювати з підсанкційними компаніями.

США могли б піти далі — наприклад, знизити граничну ціну на російську нафту або ввести обмеження проти портів і суден, які обслуговують "тіньовий флот" Кремля.

Втім, навіть теперішні заходи здатні серйозно вдарити по доходах Росії, змушуючи Москву продавати нафту зі знижками й втрачати доходи..

Через менш,як добу,відтоді, як Трамп оголосив про ці санкції, вартість акцій "Лукойла" на міжнародних біржах впала щонайменше на 4 %. Ціна акцій "Роснафти" скоротилася на 3 %. І це лише початок.

Водночас США мають намір запровадити санкції проти банків, що обслуговують російський ВПК та віднині підсанкційний енергосектор.

Самі по собі ці обмеження ще не означатимуть, що потік нафтодоларів до Росії висохне. Їх мали б доповнити суттєві скорочення експорту російської нафти до Китаю, Індії та Туреччини. І нібито Індія під тарифним тиском американців готова відмовитися від дешевих вуглеводнів із РФ.

Трамп також планує зустрітися із Сі Цзіньпіном, щоб переконати його - час сприяти зупиненню війни в Україні.

Якщо до цього додати санкції проти російського тіньового танкерного флоту, то це справді дає надію. Російська військова машина загальмує чи й забуксує без достатнього фінансування.

Тоді Кремлю доведеться думати не про нарощування військового виробництва, а про виживання.

Російські керманичі вже пророкують скачок світових цін на нафту через дії США.

Але ключові країни для визначення світових цін - це насамперед Саудівська Аравія, а також ОАЕ та Кувейт. Якщо Трамп справді має негласні домовленості із саудитами про збільшення виробництва й продажів нафти, то заяви Росії є залякуванням.

Втім, екс-посол США в Україні Гербст попереджає: для досягнення миру санкцій буде замало.

"Щоб досягти миру, Трамп має бути готовим поступово посилювати тиск — не лише економічний, а й військовий. Путін повинен зрозуміти, що США і союзники готові озброювати Україну настільки, щоб подальші військові успіхи Росії стали неможливими.

Але, але…Президент США ще не готовий повністю відмовитись від перемовин з диктатором. Він ще щось чекає від вбивці і крадія дітей.

Глава Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), спецпредставник глави Кремля з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв прибув до США для "офіційних" переговорів. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на джерела у п'ятницю, 24 жовтня.

Стверджується, що Дмитрієв зустрінеться з представниками адміністрації Дональда Трампа, "щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією".

А за даними Axios, у суботу з Дмитрієвим має зустрітися зі спецпредставником американського президента Стівом Віткоффом.

Коли в справу втручається Віткофф добра не чекаємо.

Але вітер вже дує на нашу сторону!