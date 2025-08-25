Видео дня
Блог | Президент Польши хочет приравнять символы украинского национализма к символам нацизма и коммунизма
Президент Польши Навроцкий хочет приравнять "символы бандеризма" (то есть украинского национализма, желание украинцев иметь свое независимое государство и занимать в нем то же положение, которое занимают, например, поляки в Польше) — к символам нацизма и коммунизма.
Далее текст на языке оригинала.
Також він хоче обмежити виплати українським біженцям.
Навроцький — симптом небезпечної хвороби частини польського суспільства, яка не зробила жодних висновків з 4 розділів Польщі. Нагадаю, її ділили не українці, а трохи інші держави.
Але сам того напевно не бажаючи, Навроцький своїми діями протидіє асиміляції українців у Польщі.
Навіть частину з них підштовхне до українського націоналізму та повернення додому.
