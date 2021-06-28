Президент Чехии Земан назвал трансгендеров "отвратительными"

Президент Чехии Милош Земан сказал, что считает трансгендеров "отвратительными". Так он прокомментировал новый закон в Венгрии, который запрещает ЛГБТ-материалы в школах.

С недавних пор в этих учебных заведениях в стране запрещено распространять контент, который считается содействием к гомосексуализму и смене пола. Об этом сообщает Reuters.

"Если вы проходите операцию по смене пола, вы совершаете преступление, повреждая самого себя. Каждая операция – это риск, и эти трансгендеры для меня отвратительные", – сказал Земан.

Закон Венгрии поддается сильной критике со стороны оппозиционных партий, правозащитных групп и членов Европейского Союза. На саммите ЕС на прошлой неделе премьер-министр Нидерландов Марк Рутте сказал венгерскому коллеге Виктору Орбану уважать права ЛГБТ или в другом случае покинуть блок.

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Более половины из 27 стран-членов ЕС выступили против закона, запрещающего ЛГБТ-материалы в школах Чехии, но до сих пор чехи ничего с ним не сделали. Земан заявил, что они вмешиваются во внутренние дела страны.

"Виктор Орбан говорит, что он не против гомосексуалистов, но он против манипулирования родителями и детьми, которые занимаются половым воспитанием. Я не вижу причин не соглашаться с ним, меня сильно раздражают суфражистки, движение Me Too и Prague Pride", – сказал Земан.

Если Венгрия не откажется от этого закона, то столкнется с судебным вызовом в самом высоком суде ЕС. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттелом заявил, что Орбан также должен попасть под определенные санкции Евросоюза для тех, кто нарушает правила.

Сам Орбан, который в должности премьер-министра Венгрии с 2010 года, начал продвигать то, что он считает традиционными христианскими ценностями против того, что, по его мнению, является чрезмерным западным либерализмом. На прошлой неделе он заявил, что закон направлен на обеспечение права родителей решать вопросы сексуального воспитания своих детей.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Земан призвал Украину и мир смириться с тем фактом, что Крым якобы стал частью России, и отменить санкции против РФ.