Премьер Великобритании Стармер работает над планом всеобъемлющей поддержки Украины – Times

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил совету национальной безопасности государства разработать план более широкой поддержки Украины для ее борьбы с полномасштабным вторжением России. Новая поддержка Киева может иметь "всеобъемлющий характер".

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Об этом сообщило издание The Times в воскресенье, 18 августа, с ссылкой на источники в британском правительстве. По словам собеседников журналистов, речь может идти не только о военной помощи для украинской армии, но и о промышленной, экономической, дипломатической помощи стране.

"Стармер попросил совет национальной безопасности составить планы предоставления Украине более широкой поддержки", – говорится в материале.

Для координации усилий Британии по помощи Украине была создана специальная рабочая группа. Она будет выстраивать единую британскую политику в отношении Украины. В группу, как пишут СМИ, вошли представители министерства обороны и министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

Напомним, что ранее стало известно, что Украина и Британия готовят новое важное соглашение о партнерстве. Представители государств уже провели первый раунд переговоров касательно заключения двустороннего соглашения. Оно будет направлена на переход к более сильному и более глубокому партнерству между двумя государствами.

Как известно, Британия первой подписала соглашение о безопасности с Украиной, а теперь первой работает над историческим документом о 100-летнем партнерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Британии Джон Хили пообещал ускорить военную помощь Украине. Он отметил, что помощь Украине в борьбе с российским полномасштабным вторжением отвечает интересам государств Североатлантического альянса.

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