Премьер Румынии назначил искусственный интеллект своим советником: робот будет анализировать мнения граждан на разные темы

У премьер-министра Румынии Николае Чукэ появился новый "советник". Это робот, который работает на основе искусственного интеллекта. Устройство зовут ION. Оно будет просматривать соцсети и собирать информацию о нуждах и проблемах общества.

Видео дня

Об этом Чукэ рассказал на своей странице в Facebook, опубликовав видео с совещания правительства, на котором продемонстрировал работу нового "сотрудника". Он заявил, что ИИ поможет властям сблизиться с людьми (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Правительство Румынии первым в мире имеет почетного советника на основе искусственного интеллекта. Он называется ION и будет собирать из публичного пространства мнения румын по различным темам, представляющим общий интерес. Таким образом, правительство сможет в любое время консультироваться с общественным мнением по вопросам, которые обсуждаются на исполнительном уровне", – заявил Чукэ.

Согласно планам румынского кабмина, ION будет сканировать соцсети, выявлять, собирать и группировать релевантную информацию, передавая ее далее властям для реализации государственной политики.

Простыми словам, он будет собирать сообщения людей, набравшие наибольшее число реакций, обрабатывать их и передавать в офис премьер-министра.

Чукэ подчеркнул, что проект на 100% румынский – от проектирования до разработки программного обеспечения и создания аппаратной поддержки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля, в Украине стал доступен чат-бот с искусственным интеллектом (ШИ) ChatGPT. Украинцы активно начали его тестировать и за этот день успели задать боту немало вопросов.

Ранее ChatGPT-4 в поисковике Bing от Microsoft повздорил с пользователем, который хотел узнать, где и когда он мог бы посмотреть "Аватар: Путь воды" в своем городе. ИИ заявил, что фильм еще не вышел, поскольку сейчас февраль 2022 года и обвинил пользователя в том, что он ошибается и ведет себя агрессивно.