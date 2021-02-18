Премьер Грузии подал в отставку из-за ареста лидера партии Саакашвили

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за ареста 17 февраля лидера партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) Ники Мелия.

Об этом он заявил на специальном брифинге в администрации правительства, пишет сайт 1tv.ge. По его мнению, лишение свободы оппозиционера "создает политическую эскалацию в стране".

Он назвал Мелия таким, который "особо не уважал грузинскую власть", "призывал граждан к штурму парламента 20 июня" и "является одним из организаторов вторжения в парламент".

"Но несмотря на все, моей совершенно непоколебимой позицией является то, что выполнение мероприятия, определенного даже законным правосудием в отношении конкретного человека, если это создает риск здоровью, жизни наших граждан или в целом создает политическую эскалацию в стране, недопустимо", – подчеркнул он.

Глава грузинского правительства подчеркнул, что на фоне "политической напряженности и поляризации" в стране, борьбы с последствиями глобальной пандемии, экономического кризиса и региональных проблем такая мера как арест оппозиционера должна была проводиться "только тогда, когда все виды рисков перестрахованы и когда нет рисков, ни единого, независимо от политической целесообразности или ориентации, для каждого нашего гражданина, и что самое главное – не создаст никаких оснований для эскалации".

Поскольку премьер не смог добиться единого мнения со своей командой по этому вопросу, он решил уйти с должности.

"Конечно, я хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политической сфере нашей страны, потому что убежден, что поляризация и конфронтация между нами – это наибольший риск для будущего экономического развития страны и преодоления всех видов кризисов", – заявил Гахария.

Напомним, что в среду, 17 февраля, Тбилисский горсуд постановил арестовать Мелия, ставшего главой ЕНД в конце минувшего года.

Ранее оппозиционер отказался выплатить залог, который ему избрал суд в качестве меры пресечения.

Впоследствии грузинский парламент удовлетворил ходатайство прокуратуры и снял с него депутатскую неприкосновенность.

Мелия обвинили в организации и руководстве массовым насилием и участии в нем в деле о беспорядках в Тбилиси 20 июня 2019 года.

Тогда местные жители резко отреагировали на появление в парламенте страны депутата-коммуниста Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который провел заседание Межпарламентской православной ассамблеи в кресле спикера парламента.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Министерство иностранных дел Украины отреагировало на скандальные обвинения экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской ОГА Саакашвили в адрес посла Украины Игоря Долгова.

Политик приписал дипломату якобы коррупционную деятельность и работу на антиукраинские интересы. Этому предшествовало заявление Долгова с критикой Саакашвили за призывы к неповиновению грузинской власти.