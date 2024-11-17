Премьер Британии признался, планирует ли разговаривать с Путиным и призвал удвоить поддержку Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не собирается разговаривать с российским диктатором Путиным, как ранее это сделал канцлер Германии Олаф Шольц. Он призвал мировых лидеров удвоить поддержку Украины.

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Об этом Стармер сказал в разговоре с журналистами Sky News в воскресенье, 17 ноября, перед своей поездкой в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Там состоится саммит G20.

"Это дело канцлера Шольца, с кем он будет говорить. У меня нет планов разговаривать с Путиным", – сказал глава британского правительства.

Он напомнил, что Украина приближается к тысячному дню войны. "1000 дней огромного воздействия и жертв в отношении украинского народа", – сказал Стармер.

Он также прокомментировал размещение в России северокорейских войск и их привлечение к боевым действиям. По его словам, это демонстрирует отчаяние России, но также и имеет "серьезные последствия для европейской безопасности".

По этой причине премьер призвал мировых лидеров "удвоить усилия по укреплению нашей поддержки Украины". По его словам, это будет главным пунктом повестки дня на саммите G20.

"Здесь, прямо сейчас, есть действительно важные вопросы, касающиеся Украины, которые, по моему мнению, заслуживают нашего обсуждения. Важно, чтобы мы о них говорили", – сказал политик.

Напомним, что Шольц столкнулся с волной критики после своего телефонного разговора с Путиным. Польский премьер Дональд Туск заявил, что масштабная ракетная атака на Украину этой ночью доказала, что "никто не остановит Путина телефонными звонками" и что "телефонная дипломатия не может заменить настоящую поддержку со стороны всего Запада".

Глава МИД Украины Андрей Сибига тоже заявил, что ночная атака была ответом Путина тем, кто "звонил и посещал его недавно". Президент Владимир Зеленский еще до сегодняшнего ракетного обстрела предупреждал, что телефонный разговор Шольца с Путиным открыл "ящик Пандоры" и дал Путину надежду на "ослабление его международной изоляции".

Финляндия также критически отнеслась к решению Шольца говорить с Путиным.

"Нам не следует снова соревноваться за внимание Кремля. Это не поможет, если главы европейских государств будут вести скоординированные или несогласованные телефонные разговоры с Путиным", – сказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Как сообщал OBOZ.UA, СМИ пишут, что Британия и Франция также разрешили Украине атаковать Россию своими ракетами SCALP/Storm Shadow. Это стало известно сразу после решения американского президента Джо Байдена по использованию ATACMS.

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