Законодатели Евросоюза получали деньги за распространение кремлевской пропаганды. Частью пророссийской операции влияния был пражский новостной сайт "Голос Европы", который тайно платил ультраправым политикам в странах ЕС, чтобы настроить общественное мнение против поддержки Украины. За этим сайтом стоят Виктор Медведчук и Артем Марчевский.

Российскую пропагандистскую сеть обнаружило расследование, проведенное чешским правительством. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо.

В ходе дебатов в бельгийском национальном парламенте об иностранном вмешательстве Де Кроо заявил, что между бельгийскими и чешскими спецслужбами "было тесное сотрудничество" по уничтожению пропагандистской сети Кремля.

"К примеру, стало известно, что Россия обратилась к депутатам Европарламента и заплатила им за продвижение российской пропаганды здесь", – сообщил премьер Бельгии.

При этом де Кроо не назвал имен европейских законодателей, работавших на Россию.

Как пояснил изданию пресс-секретарь премьера, где Кроо имел в виду решение чешского правительства наложить санкции на новостной сайт "Голос Европы", который был частью пророссийской операции влияния. Сайт "тайно финансировался" личным другом Путина, олигархом Виктором Медведчуком, которого, как известно, обвинили в государственной измене, в рамках обмена пленными его передали России. Руководил "Голосом Европы" Артем Марчевский, соратник Медведчука.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил на пресс-конференции 27 марта: "Нам удалось раскрыть деятельность финансируемой Россией сети влияния в Чехии".

Он отметил, что целью этой сети было влияние на политику в европейских странах в интересах Кремля.

Министерство иностранных дел Чехии ввело санкции против Виктора Медведчука и Артема Марчевского, что делает невозможным дальнейшую работу сайта "Голос Европы" из Чехии.

"Это решение отвечает интересам безопасности Чешской Республики, а также способствует защите демократического характера предстоящих выборов в Европейский парламент", – подчеркнули в чешском МИД.

Сайт "Голоса Европы" сейчас недоступен, а его аккаунт на X не публиковал постов с 27 марта.

Заместитель пресс-секретаря Европейского парламента Дельфин Колард сказала, что парламент сейчас "изучает выводы" расследования чешского правительства по "Голосу Европы".

Стоит отметить, что правые партии по всей Европе давно поддерживают связи с российским правительством. Однако раскрытие того, что Кремль платит политикам за распространение пророссийской пропаганды в преддверии выборов в Европейский парламент, демонстрирует новое измерение влияния Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль давно спонсирует французскую ультраправую партию "Национальный фронт". А речи для лидера партии Марин Ле Пен пишут сотрудники ОДКБ.

Сейчас Кремль активизировал политическую агентуру в Европе. Россия пытается подорвать стабильность в западном обществе, посеять хаос и предотвратить поддержку Украины.

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