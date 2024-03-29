Премьер Бельгии заявил, что евродепутатам платили за распространение российской пропаганды
Законодатели Евросоюза получали деньги за распространение кремлевской пропаганды. Частью пророссийской операции влияния был пражский новостной сайт "Голос Европы", который тайно платил ультраправым политикам в странах ЕС, чтобы настроить общественное мнение против поддержки Украины. За этим сайтом стоят Виктор Медведчук и Артем Марчевский.
Российскую пропагандистскую сеть обнаружило расследование, проведенное чешским правительством. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо.
В ходе дебатов в бельгийском национальном парламенте об иностранном вмешательстве Де Кроо заявил, что между бельгийскими и чешскими спецслужбами "было тесное сотрудничество" по уничтожению пропагандистской сети Кремля.
"К примеру, стало известно, что Россия обратилась к депутатам Европарламента и заплатила им за продвижение российской пропаганды здесь", – сообщил премьер Бельгии.
При этом де Кроо не назвал имен европейских законодателей, работавших на Россию.
Как пояснил изданию пресс-секретарь премьера, где Кроо имел в виду решение чешского правительства наложить санкции на новостной сайт "Голос Европы", который был частью пророссийской операции влияния. Сайт "тайно финансировался" личным другом Путина, олигархом Виктором Медведчуком, которого, как известно, обвинили в государственной измене, в рамках обмена пленными его передали России. Руководил "Голосом Европы" Артем Марчевский, соратник Медведчука.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил на пресс-конференции 27 марта: "Нам удалось раскрыть деятельность финансируемой Россией сети влияния в Чехии".
Он отметил, что целью этой сети было влияние на политику в европейских странах в интересах Кремля.
Министерство иностранных дел Чехии ввело санкции против Виктора Медведчука и Артема Марчевского, что делает невозможным дальнейшую работу сайта "Голос Европы" из Чехии.
"Это решение отвечает интересам безопасности Чешской Республики, а также способствует защите демократического характера предстоящих выборов в Европейский парламент", – подчеркнули в чешском МИД.
Сайт "Голоса Европы" сейчас недоступен, а его аккаунт на X не публиковал постов с 27 марта.
Заместитель пресс-секретаря Европейского парламента Дельфин Колард сказала, что парламент сейчас "изучает выводы" расследования чешского правительства по "Голосу Европы".
Стоит отметить, что правые партии по всей Европе давно поддерживают связи с российским правительством. Однако раскрытие того, что Кремль платит политикам за распространение пророссийской пропаганды в преддверии выборов в Европейский парламент, демонстрирует новое измерение влияния Москвы.
Как сообщал OBOZ.UA, Кремль давно спонсирует французскую ультраправую партию "Национальный фронт". А речи для лидера партии Марин Ле Пен пишут сотрудники ОДКБ.
Сейчас Кремль активизировал политическую агентуру в Европе. Россия пытается подорвать стабильность в западном обществе, посеять хаос и предотвратить поддержку Украины.
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