Киев торопливо афиширует готовность к дипломатическому завершению войны, а также называет даты. На фоне неожиданной поездки министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Поднебесную, логично предположить: Вашингтон и Пекин уже прорисовывают контуры общего т.н. мирный план по Украине.

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"Якщо ми будемо об'єднані й будемо йти, наприклад, по формату Саміту миру, ми можемо завершити гарячу фазу війни, ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року... Ми хочемо це зробити. Якщо він призведе до закінчення гарячої стадії війни — це буде дуже правильно і дуже сильно", — Володимир Зеленський.

На відміну від уряду Дениса Шмигаля, розвідки найбільших держав світу не дуже то полюбляють строчити пресрелізи про те, з ким зустрілися, що "перетерли" і до чого домовилися. Тому тренди миротворчості можна визначати, стежачи за пересуванням урядових літаків, обривками куцих фраз та зливами у медіа.

Ну от, наприклад, розповім про останній екшн у світі конспірології: кремль відправив до США свого гінця. Глава МВС еРеФії Колокольцев місяць тому нахабно з’явився на саміті начальників поліції ООН у Нью-Йорку: путінський вертухай перебуває під санкціями США і ЄС, але мало того, що заявився у Штатах, але ще й прилетів персональним бортом, хоча місце йому у багажному відсіку якого-небудь транспортного літака. Про людське око, він взяв участь у нудних паркетних зустрічах, поскаржився на удари по Криму та лихі будні окупантів, але прилетів не для того, щоб прилюдно жувати соплі.

Політики вважають, що Колокольцев "підігнав" Білому Дому нову пропозицію "мирного плану" путіна, і вона не така пихата, як остання московська "ініціатива" кремлівського диктатора (у якій він розказав губу навіть на території, які не зміг окупувати).

Згідно з конспірологічними чутками, Запорізьку (включно з ЗАЕС) та Херсонську області бункерний готовий ніби-то обміняти на Донбас, який має залишитися у складі РФ. Крим, за однією з версій, залишиться у складі РФ, згідно з іншою - йдеться про територію подвійного підпорядкування Україні та московії. Ну і, звісно, відмова України від НАТО.

Сказане зовсім не означає, що путін кивнув політичною гривою, і його бажання одразу ж реалізується. Йдеться про інше: великі столиці серйозно перемовляються між собою, тому кремль теж волів би вставити своїх "5 капєєк" у цей дискурс.

Москва готова до поступок. Інакше вона не відправляла б міністра внутрішніх справ РФ звичайним дипкурʼєром до США: Колокольцев 12 років тримається у кріслі міністра внутрішніх справ московії, що свідчить про безмежну довіру з боку російського диктатора та його високий неофіційний ранг.

Заява українського президента про "спроможність завершити гарячу фазу війни вже цього року" – це також свідчення, що Пекін з Вашингтоном домовляються, і Київ мусить бути "в тренді". Не виключено, що навіть уже відомі контури цього плану, і зараз доточуються деталі.

Я спілкувався з багатьма військовими, і ніхто не здатен розшифрувати фразу "завершення гарячої фази війни". І не дивно, бо війна дедалі глибше занурюється у геополітичні шари атмосфери... коли поле бою відіграватиме значно меншу роль, ніж домовленості у високих міжнародних кабінетах.