Правительство Нидерландов хочет полностью отказаться от использования Facebook: что происходит

В правительстве Нидерландов сейчас обсуждают возможность полного отказа от соцсети Facebook, принадлежащей корпорации Meta Platforms. В Амстердаме обеспокоены безопасностью персональных данных на этой платформе.

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Об этом пишет нидерландское издание De Telegraaf, ссылаясь на близкие к правительству источники. Отмечается, что нидерландское правительство вело переговоры с Meta о защите персональных данных, однако они "не принесли желаемых улучшений".

Поэтому сейчас идет подготовка к запрету Facebook для чиновников. Министерства должны определить, какие последствия для них будет иметь отказ от этой соцсети.

Государственный секретарь правительства Нидерландов по вопросам цифровизации Александра ван Хуффелен напомнила, что еще в 2017 году нидерландский регулятор обнаружил нарушения в том, как Facebook обрабатывает персональные данные.

"Правительство Нидерландов провело расследование рисков для конфиденциальности, связанных с использованием страниц Facebook", – сказала она. По словам чиновницы, это расследование выявило серьезные недостатки, которые обсудили с Facebook.

В январе 2024 года правительство Нидерландов обратилось в Управление по защите данных с просьбой предоставить рекомендацию, безопасно ли использование Facebook. По данным De Telegraaf, профильное управление предоставит эти рекомендации в ближайшее время.

Александра ван Хуффелен добавила, что правительственный запрет может в будущем касаться и других социальных сетей. К примеру, сама она решила больше не пользоваться X (ранее известна как Twitter).

Как сообщал OBOZ.UA, компания Meta исследует возможность внедрения платных версий Facebook и Instagram. Они не будут включать рекламу для пользователей в Европейском Союзе.

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