Правительство Эстонии впервые в истории возглавила женщина

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Правительство Эстонии впервые за всю историю возглавила женщина. Должность премьер-министра получила юрист, бывший депутат Европейского парламента Кая Каллас.

Как сообщило "Радио Свобода", политику – 43 года, она свободно владеет эстонским, русским, финским и французским языками. Ее отец Сиим Каллас является сооснователем "Партии реформ". Кроме того, ранее он также был премьер-министром Эстонии и комиссаром Европейского союза.

Приоритетным вопросом для себя новая премьер-министр определила преодоление кризиса системы здравоохранения, который образовался на фоне пандемии коронавируса.

Новая глава правительства Эстонии Кая Каллас.

Назначение Каллас произошло сразу после утверждения парламентом страны нового состава коалиционного правительства. Его сформировали правоцентристская "Партия реформ" и левая Центристская партия.

Напомним, что предыдущий Кабинет министров Эстонии ушел в отставку в полном составе из-за коррупционного скандала. Он касался выдачи государственным кредитным агентством KredEx займа на 39 млн евро для жилого комплекса в Таллинне. По подозрению в коррупции начались следственные действия, а предыдущий глава эстонского правительства Юри Ратас сложил свои полномочия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2016 года президентом Эстонии впервые за годы независимости была избрана женщинаКерсти Кальюлайд. Тогда на выборах в парламенте ее поддержал 81 из 101 депутата.

Эстония