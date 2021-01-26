Правительство Эстонии впервые в истории возглавила женщина

Правительство Эстонии впервые за всю историю возглавила женщина. Должность премьер-министра получила юрист, бывший депутат Европейского парламента Кая Каллас.

Как сообщило "Радио Свобода", политику – 43 года, она свободно владеет эстонским, русским, финским и французским языками. Ее отец Сиим Каллас является сооснователем "Партии реформ". Кроме того, ранее он также был премьер-министром Эстонии и комиссаром Европейского союза.

Приоритетным вопросом для себя новая премьер-министр определила преодоление кризиса системы здравоохранения, который образовался на фоне пандемии коронавируса.

Назначение Каллас произошло сразу после утверждения парламентом страны нового состава коалиционного правительства. Его сформировали правоцентристская "Партия реформ" и левая Центристская партия.

Напомним, что предыдущий Кабинет министров Эстонии ушел в отставку в полном составе из-за коррупционного скандала. Он касался выдачи государственным кредитным агентством KredEx займа на 39 млн евро для жилого комплекса в Таллинне. По подозрению в коррупции начались следственные действия, а предыдущий глава эстонского правительства Юри Ратас сложил свои полномочия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2016 года президентом Эстонии впервые за годы независимости была избрана женщина – Керсти Кальюлайд. Тогда на выборах в парламенте ее поддержал 81 из 101 депутата.