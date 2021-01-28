Правитель Таиланда подарил наложнице на день рождения статус второй королевы. Фото

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн Рама X преподнес своей наложнице Сининат Вонгваджирапакди статус второй королевы.

Об этом пишет газета Bild. В то же время в Instagram Thai Royal Family отмечается, что 68-летний правитель устроил для 36-летней именинницы красивую церемонию (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Король и фаворитка надели голубые костюмы, отпустили на волю птиц и рыб с пирса в Бангкоке. По этому случаю также выкупили несколько животных и отпустили на волю.

Издание отмечает, что назначение второй королевы стало беспрецедентным случаем в истории таиландской монархии. Также это оскорбило королеву Сутхиду Тиджаи.

Сининат в июле 2019 года была назначена королевским консортом (жена или муж правящего монарха). Через три месяца после этого ее лишили этого титула и отправили в женскую тюрьму за предполагаемые попытки помешать коронации простолюдинки Сутхидой Тиджаи, которая является четвертой женой короля. До этого она была стюардессой, а затем главой его личной охраны.

Как сообщал OBOZREVATEL, брак между Тиджаи и Рамой X был заключен в мае 2019 года. Перед этим СМИ писали об их романе.