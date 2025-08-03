Летом 2025 года мировая дипломатия вновь продемонстрировала своё моральное банкротство. Швейцария — открыла свои двери для официальных лиц российского режима, непосредственно причастных к развязыванию агрессивной войны против Украины. Фактически они пригласили на свою территорию военных преступников — не для ареста, не для суда, а для участия в международных мероприятиях, где им дана возможность продвигать кремлёвскую ложь и путинские нарративы.

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Валентина Матвиенко: участница войны в статусе почётной гостьи

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, — не просто чиновница. Она — ключевая фигура в политической системе, санкционировавшей полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года. Именно возглавляемая ею верхняя палата российского парламента официально одобрила использование вооружённых сил за рубежом, дав Путину юридическое прикрытие для начала агрессии. С момента вторжения Матвиенко неоднократно оправдывала войну, прикрывала преступления российской армии, распространяла дезинформацию о "защите" и "освобождении". Несмотря на персональные санкции, действующие ещё с 2014 года, она свободно перемещается по Европе, участвует в международных мероприятиях. Это не дипломатия — это унижение международного права и презрение к памяти жертв войны.

Пётр Толстой: русский Геббельс на международных форумах

Пётр Толстой, депутат Госдумы, — один из самых агрессивных рупоров кремлёвской пропаганды. Он продвигает человеконенавистническую, имперскую риторику, прикрываясь фамилией, доставшейся по наследству от русского писателя. Его деятельность — это не "личное мнение", а официальная линия режима, которую он отстаивает в России и за её пределами. Толстой — соавтор репрессивных законов, объявляющих инакомыслящих "иностранными агентами", вводящих уголовное преследование за антивоенную позицию, блокирующих независимые медиа и устанавливающих диктатуру цензуры в России. Сегодня он беспрепятственно участвует в международных форумах — не ради диалога, а чтобы легитимизировать путинскую агрессию и оболгать сопротивляющуюся Украину.

Леонид Слуцкий: эталон лицемерия

Леонид Слуцкий, председатель комитета по международным делам Госдумы, — человек из европейских санкционных списков. Но именно его принимают в Женеве. Слуцкий — ярый сторонник аннексии украинских территорий, пропагандист, называющий международное право "фикцией", и человек, публично оправдывающий обстрелы гражданской инфраструктуры, убийство граждан Украины.

Когда такие фигуры участвуют в международных конференциях под видом "дипломатов", это не диалог. Это отмывание преступлений и символическое признание военных преступников равноправными партнёрами по обсуждению будущего, которое они стремятся уничтожить.

История не повторяется, она становиться страшнее

В 1938 году лидеры Великобритании и Франции подписали Мюнхенское соглашение, позволив Гитлеру аннексировать часть Чехословакии в обмен на "мир". Итогом стала Вторая мировая война, Холокост, десятки миллионов жертв. Это был акт соглашательства с агрессором, обернувшийся катастрофой. Но сегодняшний случай ещё страшнее. Это уже не убаюкивание агрессора в надежде избежать войны, а попытка вести цивилизованный диалог с теми, кто эту войну уже ведёт — открыто, с геноцидом, пытками, убийствами, фильтрационными лагерями, похищением детей и разрушением мирных городов. Это всё уже было: Буча, Мариуполь, Изюм. Были массовые казни, расстрелы, насилие, кровь. Что ещё нужно, чтобы понять, с кем вы имеете дело? С кем вы садитесь за один стол, кого вы пускаете в дипломатические залы? Каждое подобное приглашение — не просто ошибка, это предоставление Путину очередного шанса. Через своих "делегатов" он укрепляет глобальную ложь: будто бы есть две равные "точки зрения", будто бы война — это "спор", а не преступление.

Это не дипломатия. Это — позор

Война России против Украины — это не конфликт мнений. Это целенаправленное уничтожение граждан независимого государства. Это преступление против человечности. И те, кто его оправдывает, обслуживает, организует, должны быть изолированы, а не выслушаны. Мы их слышим! Четвёртый год они говорят. Говорят ракетами по жилым домам, голосуют за убийства, оправдывают пытки и депортации. И в это время Запад продолжает предоставлять им слово — на конференциях, форумах, переговорах. Каждое их появление — это акт морального предательства не только Украины, но и всех принципов, на которых якобы стоит демократический мир. Это — оскорбление памяти убитых, замученных, исчезнувших, и шанс для Путина продолжать убивать, не опасаясь последствий.