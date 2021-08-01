По состоянию на вчерашний вечер в Турции было зафиксировано 107 различных очагов лесных пожаров, 98 из которых удалось потушить. Что характерно, большая их часть случилась в районе курортов Бодрум и Мармарис. В некоторых местах пламя подошло к отелям и пришлось эвакуировать туристов. Наверное, любители экстремального туризма получили максимум сатисфакции, которой не могли получить никогда за всю свою жизнь. В самом деле – россияне, пожары и КОВИД это – тот еще коктейль для адреналина.

Для тушения пожаров, в Турцию переброшены пожарные команды из нескольких стран, Украина туда направила два пожарных самолета и вчера там чуть не сгорела команда азербайджанских пожарных, которым чудом удалось вырваться из огненного плена. В общем, борьба с пожарами стоит настолько плотная, что к месту событий вчера выдвинулся сам президент Эрдоган, чтобы продемонстрировать важность этой проблемы для правительства.

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И в общем, эти печальные события вряд ли привлекли какое-то особенное внимание, если бы не активность Путина, пресс-служба которого уже несколько раз выступала с заявлениями о том, то Москва оказывает помощь при тушении пожаров. Это – очень странная активность, поскольку из Азербайджана в Турцию идут колонны пожарных машин и в общем, никто из этого не делает какого-то особенного цирка и стендап-шоу, а вот Путина как-то серьезно плющит этот вопрос.

Ну а если Путин сам привлек внимание к этой теме, следует вспомнить излюбленную тактику Москвы, которую она применяет для демонстрации своей важности и нужности. Очень часто она банально спекулирует на чужих проблемах и одновременно делает две вещи. Первое – это конечно, картинка для СМИ, которая должна показать широту души и бесконечное миролюбие режима кровавых мясников. Ну а вторая, вся российская "помощь" всегда имеет двойное дно. Причем, вторым, вспомогательным дном как раз является сама эта "помощь", а главной целью является явно враждебная программа.

Вспомним "гумконвои", которые одно время курсировали на Донбасс. Что находилось в фурах, не раз и не два показывали участники мероприятия, которые тайно фотографировали ящики с боеприпасами и оружием. А однажды такая фура перевернулась на российской трассе и гуманитарные боеприпасы потом собирали силами саперов.

Примерно то же самое произошло и со скандальной "гуманитаркой", которую Москва направила колонной своих военных машин в Италию. Мы подробно об этом писали, а детали выяснили сами итальянцы. Огромная колонна российской техники, проехавшая через половину Италии, на самом деле была организована ГРУ и большая часть личного состава колонны были именно военные разведчики. В конце концов, итальянцы так и не поняли, зачем россияне приехали, поскольку несколько дней подряд они с хлоркой мыли улицы населенных пунктов. На том вся помощь и закончилась.

Но часто россияне специально устраивают катастрофу, как в том же Карабахе, а потом влазят туда с видом миротворцев. Более того, не раз и не два, Москва прямо говорит о том, что ее интересы надо учитывать или у вас начнутся проблемы. Так было с терроризмом в Европе. Лавров лично пугал Европу тем, что если испортить отношение с россией, то избежать проблем с террористами не удастся. То же самое сейчас говорит Лукашенко.

И вот в связи с этим возникает вопрос о том, почему в районе популярных курортов случились пожары после того, как в Турцию и Египет возобновился массовый заезд отдыхающих из РФ? Ведь до этого, когда россиян почти не было – ничего не горело, хотя жара – была, лес – был, а пожара – не было. В Египте, например, просто гореть нечему и там нет этой проблемы, а вот в Турции – началось и как теперь видно – не в одном или двух местах, что можно было бы списать на какие-то естественные причины, а в 107 местах практически сразу.

И вот правильно поставленный вопрос вынудил присмотреться к этой проблеме внимательно. Поскольку Турция славится своими дронами, то их привлекли к патрулированию пожароопасных мест и обнаружили, что пожары возникают с помощью каких-то темных личностей, которые просто поджигают заросли.

И уж если речь пошла о дронах, то тут вспоминается эпопея с пожарами на Востоке Украины. Какое-то время они просто захлестнули эту местность, что стало настоящим бедствием для местных жителей. Тогда для тушения пожаров тоже перебрасывалась техника и личный состав пожарных частей из разных уголков Украины, а о причинах пожаров говорили, что жаркая и сухая погода приводит к самовозгоранию, переходящему в пожар.

Но как нетрудно заметить, нынешнее лето уж совсем аномально жаркое и если тогда жара приводила к пожарам естественным путем, то этим летом такое должно происходить намного чаще, но – ничего подобного. А почему? Да потому, что пришла очередь Турции. Кстати, поскольку на Востоке Украины стоят наши боевые подразделения, были задействованы дроны-разведчики, которые быстро установили, что пожары происходят путем поджогов, которые устраивали подобные турецким, серые личности.

Более того, в самой РФ несколько лет назад были пойманы поджигатели лесов Сибири, которые разрослись в гигантские пожары. Так вот на вопрос о том, зачем они это делали, ответ был прост: "Чтобы не досталось китайцам". Вполне возможно, что этот опыт был учтен российскими спецслужбами и теперь мы наблюдаем примерно то же самое, но уже в странах, с которыми у РФ те или иные проблемы.

И вот сегодня, в подтверждение тем видео кадрам, которые приведены выше, пресса публикует примерно такое сообщение: "Подозреваемый в поджоге лесных массивов задержан в турецкой провинции Мугла". Комментируя ситуацию с пожарами, президент Эрдоган сказал следующее: "Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных — наш долг". То есть, подобные вещи уже рассматриваются высшим руководством страны как диверсия и если это так, то расследование может дать очень интересные результаты. В частности, это может пролить свет и на то, почему Путин так активно комментирует пожары в Турции, когда в это же время, в Сибири, горят миллионы гектаров тайги.

Может быть ответы на эти вопросы, кто-то решится дать прямо и без политкорректности. Эрдоган вполне может стать именно такой фигурой, которая сможет откинуть условности и назвать вещи своими именами. Хотя…

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