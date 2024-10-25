Последствия для ЕС и всего мира: Европа отреагировала на военных КНДР в армии РФ

Европейский союз "глубоко встревожен" сообщением о перемещении военных Северной Кореи в РФ для участия в войне против Украины. По словам высокого представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, участие КНДР в войне является серьезным нарушением международного права.

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Как заявил Жозеп Боррель, ЕС "решительно осуждает" военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией и призывает Пхеньян "прекратить поддержку незаконных военных усилий России". Очевидно, "Москва не заинтересована в справедливом, полном и продолжительном мире", добавил он.

"Направление войска для участия в незаконной агрессивной войне России против Украины было бы односторонним враждебным актом со стороны КНДР с серьезными последствиями для европейского и глобального мира и безопасности. Это событие также еще раз демонстрирует, как Россия распространяет нестабильность и эскалацию в регионе и во всем мире", – отметил глава европейской дипломатии.

Отдельно Боррель указал на "тревожное изменение позиции" по поводу денуклеаризации КНДР, которую выразил российский министр иностранных дел Лавров. Россия отказывается от своих ключевых обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия и нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, принятые при ее участии, подчеркнул дипломат.

"Постоянная поддержка КНДР агрессивной войны России против Украины иллюстрирует, насколько тесно связана безопасность Европы с безопасностью Индийско-Тихоокеанского региона. Европейский Союз будет координироваться с международными партнерами по этому вопросу, в том числе по ответам", - резюмировал Боррель.

Как сообщал OBOZ.UA, в Китае уклончиво заявили, что им ничего не известно о пребывании северокорейских войск в России для потенциального участия в войне против Украины. В Пекине снова напомнили, что поддерживают "политическое разрешение" ситуации, а полномасштабную неспровоцированную войну РФ против Украины назвали "украинским кризисом".

Напомним, что 23 октября министр обороны США Ллойд Остин сообщил: Вашингтон имеет "доказательства присутствия войск КНДР в России".

В Североатлантическом альянсе также подтвердили, что НАТО имеет соответствующие доказательства.

Предполагается, что северокорейские войска могут быть направлены в Курскую область РФ. Кремлевский диктатор Владимир Путин делает ставку на то, что силы КНДР отобьют часть региона, которую сейчас контролирует ВСУ.

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