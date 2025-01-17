Последовал примеру Рейгана: Трамп распорядился перенести инаугурацию в Капитолий

Избранный президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, что распорядился перенести основные мероприятия в день его инаугурации в здание Конгресса США. Церемония впервые за 40 лет пройдет в стенах Ротонды Капитолия США.

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Об этом Трамп написал на своей странице в сети Truth Social.

Трамп объяснил свое решение прогнозом погоды на 20 января, согласно которому в Вашингтоне ожидается рекордно низкая температура.

"Я распорядился, чтобы произнесение инаугурационной речи, вместе с молитвой и другими речами, проводилось в ротонде Капитолия Соединенных Штатов, как это было организовано Рональдом Рейганом в 1985 году, также из-за очень холодной погоды", – сообщил Трамп.

При этом он отметил, что и высокопоставленные гости также будут находиться в здании Конгресса. Кроме того, по словам Трампа, картинка для телевизионной аудитории из Капитолия будет красивая.

По словам Дональда Трампа, погода в Вашингтоне с низкими температурами и порывистым ветром угрожает гостям церемонии и всем желающим, кто прибудет в Национальную аллею в столице. Это также создает опасные условия для десятков тысяч правоохранителей, служб быстрого реагирования, полиции, подразделений K9 и даже лошадей.

В то же время, как пишет CNN, эти изменения вызвали необходимость пересмотреть меры безопасности, которые обычно планируются месяцами. В мероприятиях ожидается участие сотен тысяч гостей, задействовано более 25 тысяч правоохранителей и военных.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда смотреть онлайн инаугурацию Трампа и кто будет транслировать ее в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA:

Новый президент США Дональд Трамп официально станет 47-м в истории главой государства в понедельник, 20 января, после инаугурации. Этот процесс состоит из нескольких основных этапов: церемонии присяги, провозглашения речи, парада и инаугурационного балла.

20 поправка к Конституции США предусматривает, что полномочия нового президента начинаются 20 января в 12:00 по восточному североамериканскому времени (19:00 по Киеву).

Жена 44-го президента США Барака Обамы - Мишель Обама - показательно проигнорировала приглашение на инаугурацию Дональда Трампа. 61-летняя адвокат неоднократно публично критиковала деятельность политика, поэтому не посетит церемонию вступления в должность новоизбранного главы государства, чтобы "не быть фальшивой".

Пользователи интернета пытаются угадать, о чем будет говорить Дональд Трамп в своей инаугурационной речи. В общем, они поставили более $3,3 млн на разные слова, которые могут быть им произнесены 20 января. Ожидается, что он будет очень часто вспоминать Америку и не минует своего предшественника Джо Байдена.

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