После призывов ввести санкции против России министра экономики Сербии отправили в отставку

Министр экономики Сербии Раде Баста отправлен в отставку по инициативе парламентской группы SPS-JS. В последние месяцы чиновник занял позицию, противоположную официальной политике страны, неоднократно выступая в поддержку введения санкций против России и кремлевских элит.

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Об этом сообщило агентство Kurir. На заседании, где Баста был отправлен в отставку, сам министр не присутствовал.

Сторонники увольнение Басты не стали называть подлинных причин своего решения, но глава Министерства экономики отличился высказываниями, которые были не по душе дружественному России режиму Сербии. Он также выступил на стороне людей, которые пострадали на севере страны от действий силовиков, в том числе и журналистов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сербский президент Вучич неожиданно заявил, что не против поставок боеприпасов в Украину. При этом подчеркнул, что его Белград готов это делать через посредников.

Еще раньше он объявил о своей отставке с поста главы правящей Сербской прогрессивной партии (SNS). Новым главой СНС был избран министр обороны Сербии Милош Вучевич.

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