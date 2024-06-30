Нельзя загонять соперника в угол. Разгромив жалкого дедушку, Трамп (возможно даже — ненароком) поставил демократов в такое ужасное положение, выйти из которого есть лишь один способ, и они теперь вынуждены этот способ, от использования которого надеялись уклониться, реализовать.

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Если ослы не заменят Байдена, они заодно проиграют слонам не только президентские выборы, но и всё, что состоится 5 ноября, когда будут избираться также половина Палаты представителей, треть Сената и 11 губернаторов (9 штатов и 2 территорий).

Чтобы уберечь партию от позорного тотального краха, демократы, если не смогут убедить Байдена самостоятельно снять свою кандидатуру, сделают это принудительно на своём августовском съезде, ибо юридически замена кандидата всё же возможна — несмотря на "выигранные" Байденом праймериз, хотя и приведёт к определённым спорам и конфликтам: то уже будут мелочи, "то такое".

Вся реальная проблема заключается в выборе другой кандидатуры, и пока что чаще всего называют Гэвина Ньюсома, ну а то, что он сейчас, как и положено, всё отрицает, никакой роли, если действительно понадобится, не сыграет.

Кстати, Ньюсом с самого начала войны очень поддерживает Украину, причём используя экономические рычаги губернатора Калифорнии, которой он успешно руководит с 2019 года (а до этого 8 лет был её вице-губернатором, ещё раньше — 7 лет мэром Сан-Франциско).

Любой кандидат от демократов — и тем более такой — убедительно выиграет у Трампа, главное достоинство которого это то, что он на неполных четыре года моложе Байдена (а Ньюсом моложе Трампа на 21 год с лишним).

Пара же Ньюсом — Мишель Обама (как кандидат в вице-президенты) была бы и вовсе непобедимой.

Словом, под Трампом реально зашаталось.