Армения всегда была зависимой от России страной. Экономический и политический суверенитет у республики был исключительно в номинальной форме. И это было вполне объяснимым, с учётом достаточно весомой экспансивной внешней политики, при крайне ограниченных финансовых возможностях экономики.

А потому, опираясь на поддержку армянской диаспоры в мире и пользуясь покровительством Москвы, Ереван долгое время представлял собой опасную для соседей, непредсказуемую пороховую бочку на Южном Кавказе. Но всё изменилось осенью 2020 года, когда развернулась операция по деоккупации Нагорного Карабаха, результатом которой стало поражение НВФ Армении в регионе и от тотального краха которые уберегли лишь так называемые миротворческие силы РФ.

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Между тем, Армения понесла не только колоссальные финансовые потери, потери в людских ресурсах и техники, но и несоизмеримые репутационные потери по результатам войны в Нагорном Карабахе 2020 года. И, чтобы восстановить потерянные ресурсы, так или иначе, но Ереван вынужден был входить в ещё большую зависимость от России. И в своих материалах на рубеже 2020 и 2021 я неоднократно подчёркивал, что поражение в Нагорном Карабахе для Армении может стать предвестником аншлюса. И, похоже, так и происходит. Несмотря даже на то, что на прошедших выборах в Армении вновь победил не особо любимый Москвой Никол Пашинян, а реваншистские настроения в республике не особо популярны.

Так, 19-го августа министром иностранных дел Армении был назначен экс-спикер армянского парламента, ближайший соратник Никола Пашиняна - Арарат Мирзоян. Не удивительно, что новоназначенный министр совершил свой первый зарубежный визит в Москву, видимо, желая продемонстрировать свою лояльность России.

Назначению Мирзояна предшествовала попытка армянского премьера продвинуть на этот пост известного русофоба и критика президента России Владимира Путина - секретаря Совета Безопасности страны Армена Григоряна. Именно для осуществления данного плана Никол Пашинян 14-го июля назначил Григоряна на пост первого заместителя и исполняющего обязанности руководителя внешнеполитического ведомства.

Однако план провалился, так как данная кандидатура была отвергнута, прежде всего, Москвой. Григорян не вызвал доверия у руководства России, о чем армянской стороне было сообщено прямо, президентом Путиным и министром иностранных дел Лавровым. В Москве четко дали понять, что Армен Григорян неприемлем для России в качестве одного из ключевых министров в правительстве Пашиняна.

Отказ Кремля от кандидатуры Григоряна стал четким индикатором прямого управления Армении Москвой. Ни у кого не вызывает сомнений, что должность министра иностранных дел является критической в плане реализации трехстороннего соглашения от 9-го ноября 2020-го года. И вполне ожидаемо Москва не пожелала видеть русофоба в качестве главного переговорщика от Армении.

Решение Кремля вызвало острую дискуссию в окружении Пашиняна, были и те, кто рекомендовал армянскому премьеру стоять на своем. Однако уговорить высшее руководство стратегического союзника Еревану так и не удалось. Не помогли и попытки Еревана продавить кандидатуру Григоряна, отправив его без согласованной двусторонней повестки в статусе и.о. министра иностранных дел Армении в Москву. В российской столице состоялись его "смотрины" у секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Отчаянное стремление Григоряна, будучи в Москве, встретиться с Сергеем Лавровым также не увенчалось успехом, и он был вынужден довольствоваться лишь приемом со стороны заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко. Однако в ходе московских встреч Григорян так и не смог доказать лояльность России и Пашиняну ничего не оставалось как снять его кандидатуру на пост руководителя внешнеполитического ведомства и отправить обратно в Совбез.

Вместо него Никол Пашинян на пост министра назначает избитого толпой агента СНБ Арарата Мирзояна. Согласившись на кандидатуру Мирзояна, который хоть и не является оголтелым русофобом как другие члены команды премьера, но также известен своими прозападными взглядами, Москва фактически пошла на уступки Пашиняну.

Карьера выпускника отделения искусств исторического факультета Ереванского Государственного Университета, архивариуса Арарат Мирзояна скорее всего так и завершилась бы в Национальном Архиве Армении, если бы он не попал в поле зрения американцев. В 2012 году Мирзоян становится координатором программы так называемого "Международного фонда избирательных систем" (IFES), спонсируемого Госдепартаментом США.

Так же известно, что в 2015-ом году нынешний глава МИД Армении был одним из активных участников акции протеста перед посольством РФ в Армении. На этой же акции митингующие, которые кроме прочего пытались сжечь российский флаг, озвучивали призывы к выводу 102-ой российской базы с территории Армении.

Несмотря на, мягко говоря, вызывающую вопросы биографию нового главы МИД, согласие Кремля на кандидатуру Мирзояна – своего рода компромисс. Вполне вероятно, Москва исходила из того, что в армянском МИД попросту не осталось кадровых дипломатов, лояльных правительству.

Прямое управление Москвой армянского правительства не ограничивается внешнеполитическим ведомством. На вторую критическую должность в правительстве Армении – на пост главы оборонного ведомства – в начале августа был назначен бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Армении, а до того – советник премьера Аршак Карапетян.

Хотя его предшественник Вагаршак Арутюнян вполне себе устраивал Москву в качестве министра обороны, у Арутюняна не сложилось взаимодействие с Пашиняном. Данное назначение, как в оборонном ведомстве, так и у армянской общественности вызвало немало справедливых вопросов к премьеру и послужило очередным индикатором качества его команды. Именно Аршак Карапетян в должности главы военный разведки прозевал апрельскую войну 2016-го года, в результате чего находился под следствием, но позже был прощен и отправлен военным атташе в Москву.

В ходе войны в 2020-м году, согласно имеющимся данным, Карапетян находился в Москве, откуда периодически дезинформировал премьера, снабжал его "данными", якобы полученными от министерства обороны РФ. Тот же Карапетян со ссылкой на свои "источники", заверил Пашиняна что, если Азербайджан перейдет красную черту, РФ ударит по Баку. Будучи советником премьера, он даже не стеснялся говорить, что непосредственно связан с ГУ ГШ ВС РФ, более известным в народе как ГРУ. Посему по настоянию тогдашнего министра обороны Давита Тонояна Карапетян был с позором отозван из Москвы. Однако лояльность Пашиняну смогла его уберечь от дальнейших передряг. Он фактически поддержал Пашиняна во время "бунта" Генштаба во главе с Оником Гаспаряном и практически на тот момент оказался единственным вменяемым военным в окружении премьера. Именно с этого момента и началось возвращение Карапетяна в оборонное ведомство страны, куда он был отправлен заместителем начальника Генштаба.

Карапетян также являлся главным переговорщиком по вопросу урегулирования ситуации на азербайджано-армянской границе. В данном качестве он не изменил своей старой традиции дезинформировать руководство страны и в ходе переговоров продолжать кормить обещаниями Пашиняна, заверяя его в том, что азербайджанские войска отойдут. Данная миссия переговорщика Карапетяном была также "доблестно" провалена.

Стоит отметить, что во время контактов с азербайджанской стороной, страдающий манией величия Карапетян утверждал, что является вторым человеком в руководстве Армении после Никола Пашиняна. В самой России Карапетяна за его неадекватное поведение, неуместные реплики, склонность к фантазиям и психологическую неустойчивость, но в тоже время – преданность Пашиняну и Москве – считают полезным идиотом.

Москве хоть и удалось предотвратить назначение русофоба Григоряна в качестве министра иностранных дел, Пашинян все же оставил его на высокой должности секретаря Совбеза. Да и самого Мирзояна сложно назвать сторонником пророссийского вектора внешней политики, известна его нелюбовь к России. Однако, не вызывает сомнения, что в сложившихся военно-политических реалиях в регионе, имеющий навыки агента Арарат Мирзоян будет и дальше имитировать лояльность к Москве.

Сам же факт, продолжающегося влияния Москвы на назначения в Ереване, лишь подтверждает, всё более поглощающую Армению зависимость от своего российского покровителя.

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