Пора действовать: глава МИД Израиля Коэн заговорил об иранской угрозе для всего мира

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заговорил об иранской угрозе для всего мира, заявив, что пора действовать. Он также осудил Россию из-за войны, которую страна-агрессор развязала в Украине.

Видео дня

Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок. "Конечно, мы осуждаем российскую агрессию против Украины", – сказал Коэн.

В этом контексте он отметил, что в России проживает 600 тыс. евреев, поэтому Израиль находится в "уникальной позиции".

Однако он выразил солидарность с украинским народом и напомнил о своем недавнем визите в столицу Украины, добавив, что стал первым израильским министром и первым главой МИД государств Ближнего Востока, посетившим Украину после начала широкомасштабной войны.

"Израиль стоит на стороне Украины, на стороне украинского народа, и так было с первого дня этой войны. Израиль полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", – заверил он.

Коэн добавил, что поддерживает украинскую "программу мира", представленную во время голосования по резолюции ГА ООН на прошлой неделе. Также Израиль заявил о готовности "существенно увеличить" гуманитарную помощь. Кроме того, Иерусалим готов передать систему раннего оповещения.

В то же время Коэн заявил, что Иран стал не только проблемой региона, но также Европы и мира.

"Иран приблизился к Европе... Иранское оружие убивает европейцев-гражданских в Украине... Сейчас украинский народ и израильский народ стоят перед одной угрозой... Пора действовать", – сказал он.

Глава МИД добавил, что нужно усиливать санкции и иметь надежную "военную альтернативу". Он подчеркнул, что остановить режим могут только общие решительные действия.

Напомним, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выразил надежду на изменение позиции Иерусалима по поводу помощи Киеву защитным вооружением. Такая поддержка поможет сберечь жизнь гражданских лиц, подчеркнул дипломат.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился в четверг, 16 февраля, с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Киев. Он пообещал, что Израиль предоставит Украине новую систему предупреждения о воздушной угрозе через три-шесть месяцев.

В то же время украинская сторона передала Иерусалиму список своих военных потребностей, которые мог бы помочь закрыть Израиль. Приоритетными в этом списке стали технологии противовоздушной обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!