'Пообещал - делай!' Лукашенко потребовал у Путина звание полковника

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что лидер Российской Федерации Владимир Путин обещал ему присвоить воинское звание полковника. Диктатор продолжает ждать обещанного и надеется, что глава Кремля держит слово.

Об этом он заявил в интервью известному прокремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Последний нашел подобное требование Лукашенко довольно забавным (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я подполковник, я же не могу себе звезду генералиссимуса повесить, или генерала. Путин – полковник, обещал мне звание полковника, до сих пор не присвоил", – возмутился белорусский политик.

Видео дня

На вопрос интервьюера, какое воинское звание может присвоить президент России так называемому президенту Беларуси, Лукашенко отрезал "Российской Федерации".

– Ну и как вы себе представляете, президент независимой Беларуси является полковником российской армии?, – со смехом задал встречный вопрос Соловьев.

– А это уже моя проблема, а не ваша. Пообещал – делай, – резко ответил самозванец.

Лукашенко при этом добавил, что ему вполне подойдет, если Путин присвоит ему звание полковника Советской армии. Чтобы подтвердить серьезность своего высказывания, он пообещал, что в случае если глава Кремля все-таки выполнит свое обещание, то тогда и Лукашенко "отблагодарит" его званием генерала Беларуси.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко заявил об обеспокоенности увеличением числа военных на украинско-белорусской границе. Причем угрозу военной атаки он ожидает именно от бойцов Национальной гвардии.