Помпео заявил, что ученые из Уханя могли болеть COVID-19 до начала пандемии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что китайские исследователи из Уханьского института вирусологии (WIV), вероятно, были заражены новым коронавирусом еще за несколько месяцев до того, как он перерос в пандемию.

По его словам, у американского правительства есть "основания так полагать". Об этом сообщает The Washington Examiner.

"Несколько исследователей внутри WIV заболели осенью 2019 года, до первого выявленного случая вспышки, с симптомами, соответствующими как COVID-19, так и обычным сезонным заболеваниям", – предположил политик.

Он подчеркнул, что это ставит под сомнение достоверность публичного заявления старшего научного сотрудника института Ши Чжэнли о том, что среди сотрудников и студентов WIV не было заражения SARS-CoV-2 или вирусами, связанными с SARS.

Отмечается, что 14 января в Китай для продолжения исследований относительно происхождения коронавируса прибыли следователи Всемирной организации здравоохранения, однако пока они остаются на карантине.

При этом издание подчеркивает, что заявление Помпео усиливает подозрения США о том, что инфекция просочилась из китайской лаборатории, а "коммунистическое правительство Китая виновато в катастрофе в области общественного здравоохранения".

"Несмотря на то, что WIV представляет собой гражданское учреждение, он сотрудничает в публикациях и секретных проектах с военными Китая. WIV занимается секретными исследованиями, включая эксперименты на лабораторных животных, от имени китайских военных как минимум с 2017 года", – добавил Помпео.

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