Помпео заявил, что ученые из Уханя могли болеть COVID-19 до начала пандемии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что китайские исследователи из Уханьского института вирусологии (WIV), вероятно, были заражены новым коронавирусом еще за несколько месяцев до того, как он перерос в пандемию.
По его словам, у американского правительства есть "основания так полагать". Об этом сообщает The Washington Examiner.
"Несколько исследователей внутри WIV заболели осенью 2019 года, до первого выявленного случая вспышки, с симптомами, соответствующими как COVID-19, так и обычным сезонным заболеваниям", – предположил политик.
Он подчеркнул, что это ставит под сомнение достоверность публичного заявления старшего научного сотрудника института Ши Чжэнли о том, что среди сотрудников и студентов WIV не было заражения SARS-CoV-2 или вирусами, связанными с SARS.
Отмечается, что 14 января в Китай для продолжения исследований относительно происхождения коронавируса прибыли следователи Всемирной организации здравоохранения, однако пока они остаются на карантине.
При этом издание подчеркивает, что заявление Помпео усиливает подозрения США о том, что инфекция просочилась из китайской лаборатории, а "коммунистическое правительство Китая виновато в катастрофе в области общественного здравоохранения".
"Несмотря на то, что WIV представляет собой гражданское учреждение, он сотрудничает в публикациях и секретных проектах с военными Китая. WIV занимается секретными исследованиями, включая эксперименты на лабораторных животных, от имени китайских военных как минимум с 2017 года", – добавил Помпео.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в марте 2020-го в Китае заявили, что вирус SARS-CoV-2 возник не обязательно в их стране, а его могли завезти американские военные.
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон имеет достаточно доказательств того, что COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в Ухане.
Президент США Дональд Трамп добавил, что Китай мог способствовать распространению COVID-19, чтобы навредить экономикам стран-конкурентов.
В июле прошлого года китайский вирусолог Ли-Мэн Янь сбежала в США, чтобы раскрыть правду о действиях Китая по коронавирусу.
Позже разведка США предположила, что чиновники в Ухане и провинции Хубэй скрывали от правительства Китая информацию о вспышке коронавируса.