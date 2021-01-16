Помпео заявил, что ученые из Уханя могли болеть COVID-19 до начала пандемии

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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Помпео заявил, что ученые из Уханя могли болеть COVID-19 до начала пандемии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что китайские исследователи из Уханьского института вирусологии (WIV), вероятно, были заражены новым коронавирусом еще за несколько месяцев до того, как он перерос в пандемию.

По его словам, у американского правительства есть "основания так полагать". Об этом сообщает The Washington Examiner.

"Несколько исследователей внутри WIV заболели осенью 2019 года, до первого выявленного случая вспышки, с симптомами, соответствующими как COVID-19, так и обычным сезонным заболеваниям", – предположил политик.

Он подчеркнул, что это ставит под сомнение достоверность публичного заявления старшего научного сотрудника института Ши Чжэнли о том, что среди сотрудников и студентов WIV не было заражения SARS-CoV-2 или вирусами, связанными с SARS.

Отмечается, что 14 января в Китай для продолжения исследований относительно происхождения коронавируса прибыли следователи Всемирной организации здравоохранения, однако пока они остаются на карантине.

Уханьский институт вирусологии

При этом издание подчеркивает, что заявление Помпео усиливает подозрения США о том, что инфекция просочилась из китайской лаборатории, а "коммунистическое правительство Китая виновато в катастрофе в области общественного здравоохранения".

"Несмотря на то, что WIV представляет собой гражданское учреждение, он сотрудничает в публикациях и секретных проектах с военными Китая. WIV занимается секретными исследованиями, включая эксперименты на лабораторных животных, от имени китайских военных как минимум с 2017 года", – добавил Помпео.

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