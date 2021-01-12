Начавшийся 2021 год не принес окончания армяно-азербайджанского противостояния. Мало того, просматриваются контуры ползучей российской аннексии на азербайджанскую территорию, на Нагорный Карабах. Подтверждение тому – 11 января Пашинян и Алиев вместе приедут на прием в Кремль.

Ползучая аннексия – это вид агрессии, которая происходит скрыто и постепенно. На постсоветском пространстве эта практика стала одним из особых инструментом внешнеполитического курса России. С практикой ползучей аннексии столкнулись Грузия, Украина и Молдова, а после второй карабахской войны столкнулся уже и Азербайджан, в Нагорном Карабахе.

Несмотря на то, что азербайджанская армия полностью разгромила армянскую армию и Армения вынуждена была подписать Акт капитуляции, Россия вмешательством своих "миротворцев" в Нагорный Карабах "ампутировала" полноценную военную победу Азербайджана. Эта военная интервенция России в отношении Азербайджана поставила перед азербайджанским руководством много новых вопросов к системе безопасности страны – ведь геополитические риски возросли.

Такого рода "миротворчество" вписывается в логику российской аннексии в странах СНГ. Оно не противоречит и общему характеру, идентичности и стратегической цели российской аннексии. Такие процессы осуществлены в Грузии, Молдове, Украине и Беларуси. А в последнее время дыхание "ползучей аннексии" чувствуется и в Казахстане: по отношению и к этой стране возросло количество угроз и политического шантажа. Например, председатель комитета по образованию и науке Госдумы России Вячеслав Никонов заявил: "Казахстана не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. Они существовали гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана - это большой подарок со стороны России и Советского Союза".

Официальный Нурсултан чувствительно отнесся к этим словам, ибо понимает: Россия никак не может избавиться от политики старого регионализма. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей статье "Независимость превыше всего" особо подчеркнул, что "…мы должны быть готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций".

Кроме того, Россия изначально всячески поддерживала Армению как своего союзника и члена ОДКБ, снабжая ее большим количеством вооружения. И сегодня, когда армяне чувствуют открытую поддержку в виде присутствия российских "миротворческих" сил на территории Карабаха, из уст армян все чаще слышны слова о реванше. И это не исключение и не какой-то эпизод.

Но на сколько хватит ресурсов России, чтобы поддерживать свое присутствие, в том числе военное, на постсоветском пространстве?

Точного ответа нет: тем более, что деньги на военные авантюры всегда можно взять у пенсионеров или забрать у других отраслей экономики. Но многочисленные санкции и активный геополитический отпор российским планам против Украины указывает на то, что потенциал пополнения ресурсов существенно падает. А значит, этот сценарий можно применить и на Южном Кавказе для России. И тогда у Кремля просто может не хватить ресурсов и сил для полной аннексии.

Полагаться в этом вопросе лишь на региональные государства не приходится – Россия сильнее их. Поэтому многое будет зависеть от того, насколько США и Европа смогут объединиться против российской аннексии в регионе. Если же это произойдет, то развал российской военно-политической мощи может начаться именно с Южного Кавказа. Как это уже случалось в 1990 году – после кровавых январских событий в Азербайджане: это событие стало фактически началом развала СССР. История может повториться.

Вероятность такого поворота процессов очень высока. Во-первых, именно страна из Южного Кавказа, за последние 30 лет впервые, практически своими силами, освободила свои законные территории, которые были оккупированы при прямом участии России в 90-х годах ХХ столетия. Грузия, Украина и Молдова пока не смогли достичь такого результата. Поэтому они изучают азербайджанский опыт освобождения оккупированных территорий.

Во-вторых, регион Южного Кавказа географически наиболее близкий к Ближнему Востоку. Этот регион считается геополитически противоречивым и рискованным пространством. В то же время является местом динамического противоборства крупных геополитических и военных центров мира. В этом смысле, Южный Кавказ чувствителен к террору, политическим шантажам, силовым воздействиям.

В-третьих, в широком контексте Каспийский бассейн (а точнее регион Южного Кавказа) имеет огромные энергетические ресурсы, за которые уже несколько столетий борются сильные государства. На данном этапе эта борьба лишь обострилась.

Наконец, Южный Кавказ находится на перекрёстке нескольких глобальных проектов (например, китайский "Один пояс, один путь"), транспортных маршрутов разного направления и логистики.

Но как далеко может пойти Россия, чтобы не допустить НАТО в лице Турции на Южный Кавказ?

Эксперты считают, что Россия может допустить сюда Турцию только при условии доминирования (военного в первую очередь) Кремля в этом регионе.

К тому же, Турция нужна России и для формирования нового баланса сил в регионе. Хотя "дружба" РФ с Турцией не означает изменения во внешней политике Москвы по отношению к НАТО, в сторону сотрудничества. Кремль считает, что лучше иметь дело с безъядерной и экономически не такой сильной Турцией, чем с ядерными и экономически сильными государствами Запада. Так что Россия подходит к вопросу сотрудничества с Турцией исключительно с точки зрения стратегической выгоды для обеспечения своей безопасности. И в любое время может изменить свою "дружественную" позицию по отношению к Турции.

Исходя из реалий, только у Азербайджана и даже вместе Турцией невелики шансы для предотвращения полного военного присутствия России в Карабахе. Тем более, что Россия в ближайшее время только усилит политику ползучей аннексии в Нагорном Карабахе.

Для полноценного баланса сил в регионе необходимо активное участие США и ЕС в геополитических процессах Южного Кавказа. Именно из-за отсутствия такого полноценного баланса сил Азербайджан не смог достичь и закрепить свою полною политико-дипломатическую победу. И это при том, что азербайджанская армия с большим превосходством победила Армению и вынудила её капитулировать.

Остается надеется, что в 2021 году мировое сообщество вплотную займется вопросом аннексированных территорий в вышеупомянутых государствах. Ибо наличие этих проблем тянет молодые демократии назад, мешая им в формировании по-настоящему сильного общества. Эта необходимо как для формирования региональной, так и устойчивой системы глобальной безопасности.

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