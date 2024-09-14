Получил ножевое ранение: на президента Коморских Островов совершено нападение

Президент Коморских Островов (островное государство в Индийском океане между Мадагаскаром и восточным побережьем Африки) Азали Ассумани получил ножевое ранение. Нападение на политика совершили во время посещения им похорон религиозного лидера вблизи столицы страны Морони.

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Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщили в пресс-службе президента Коморских Островов, а также пишет BBC со ссылкой на агентство AFP. Ранение, которое получил Ассумани, оказалось легким.

На данный момент его жизни ничего не угрожает, президент уже вернулся домой.

Что же касается нападавшего, его задержали, он находится в руках служб безопасности. Мотивы его действий пока не известны.

Личность злоумышленника не была официально подтверждена, но, по словам очевидцев, это был молодой офицер. Сообщается, что он находился в комнате с телом религиозного лидера, когда собравшиеся отдавали честь. Он ранил президента ножом в руку, прежде чем нападавшего остановил один из присутствовавших.

Азали Ассумани до начала своей политической карьеры был военным, впервые к власти он пришел в 1999 году в результате военного переворота.

После десяти лет перерыва он выиграл спорные выборы в 2016 году и был снова переизбран в январе прошлого года. Азали обвиняют в росте авторитаризма.

Как сообщал OBOZ.UA, в немецком городе Золинген, расположенном на западе страны, мужчина напал с ножом на прохожих. Погибли по меньшей мере три человека.

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