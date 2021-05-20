Польский военный самолет подал сигнал о захвате

Пассажирский лайнер Boeing 737-86X ВВС Польши в четверг, 20 мая, подал сигнал о захвате самолета. Позже стало известно что это произошло в рамках учений.

Так, пилот отправил диспетчеру специальный код 7500, который означает "самолет захвачен". Судя по интерактивной карте на сайте портала, самолет пролетал над территорией Польши, неподалеку от границы с Чехией, сообщил OpenSky Network.

В оперативном командовании польских Военно-воздушных сил объяснили, что с 19 по 21 мая на территории Польши проходят учения Renegade/SAREX-21.

"Действительно был подан сигнал с кодовым обозначением 7500, что означает захват воздушного судна. Это было сделано в рамках учений", – рассказали в оперативном командовании РИА Новости.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одессе завершилась заключительная конференция по планированию украинского-американских учений Sea Breeze-2021, которые состоятся летом 2021 года. Они пройдут на Черном море в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.