Польский Сейм принял резолюцию из-за угрожающего состояния здоровья Саакашвили

Сейм Польши принял резолюцию о состоянии здоровья Михаила Саакашвили. В ней содержится призыв к международному сообществу и друзьям Грузии проявить солидарность и настойчивость в деле спасения жизни и здоровья экс-президента.

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Об этом сообщило издание Sejm.gov. За проголосовали 438 депутатов, 8 были против, 1 воздержался.

"В связи с тревожной информацией о драматическом положении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в том числе о медицинских диагнозах, свидетельствующих о стремительно ухудшающемся состоянии его здоровья, Сейм Республики Польша призывает власти Грузии следовать универсальным принципам гуманизма, согласно которым высшей ценностью является жизнь и здоровье человека", — говорится в постановлении Сейма, принятом в пятницу, 13 января.

Учитывая медицинские рекомендации о немедленном специализированном лечении, которое невозможно в Грузии, депутаты Европарламента призвали "немедленно разрешить Михаилу Саакашвили получить необходимое специализированное лечение, соответствующее мировым стандартам".

Кроме того, в резолюции обращалось внимание на заявления Михаила Саакашвили о том, что после прохождения лечения, реабилитации и восстановления он готов вернуться в страну и предстать перед дальнейшим судом, "подтверждая волю к продолжению последовательного сотрудничества и деятельности для развития Грузии и ее сближение с евроатлантическими структурами".

Как сообщал OBOZREVATEL, Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Грузии проявить милосердие к их бывшему президенту Михеилу Саакашвили. Он попросил перевести заключенного политика в украинскую или зарубежную больницу.