Политические силы Польши левого толка определились со своим кандидатом в президенты страны. На выборы, которые пройдут в Польше в мае следующего года, национальный совет Новой Ливицы планирует выдвинуть вице-маршалка Сената Польши Магдалену Беят.

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Политику 42 года, она пришла в Сейм в 2019-м, по специальности Магдалена Беят является переводчицей с испанского языка.

"Польские левые определились с собственным кандидатом на пост президента Польши: им стала вице-маршалок Сената Польши Магдалена Беят. Кандидатуру сенатора от Ливицы утвердил в воскресенье национальный совет Новой Ливицы", – говорится в сообщении.

До недавнего времени Беят представляла партию левого толка "Разом". Однако когда эта политсила в октябре этого года вышла из коалиции левых сил в Сейме, она и еще несколько политиков вышли из партии, чтобы остаться в коалиции.

"42-летняя Беят по специальности является переводчицей испанского языка, на протяжении многих лет была активным общественным деятелем и политиком. С 2019 года она была депутатом польского Сейма, а с 2023 года является сенатором верхней палаты польского парламента. Политик занимает должность вице-маршалка Сената и является одним из лидеров Ливицы", – рассказали в "Укринформе".

Об участии в президентских выборах в Польше объявили городской председатель Варшавы Рафал Тшасковский (он будет представлять правящую Гражданскую коалицию) и маршалок Сейма Шимон Головня (от провластной коалиции "Третий путь". "Право и Справедливость" Ярослава Качинского выдвигает главу Института нацпамяти Польши Кароля Навроцкого. А националистическая "Конфедерация" избрала кандидатом одного из своих лидеров Славомира Ментцена.

Также участие в избирательной гонке примут депутат польского Сейма от группы "Свободные республиканцы" Марек Якубяк, а также Марек Вох от группы Беспартийных самоуправляющихся.

Сейчас самые высокие шансы победить на выборах в мае – у мэра Варшавы.

Напомним, ранее в Польше высказались по поводу перспектив мира в Украине и возвращения захваченных РФ территорий. Павел Коваль, уполномоченный представитель польского правительства по вопросам восстановления Украины, считает, что, несмотря на все еще тяжелую ситуацию на фронте, перспектива прекращения огня приближается.

По словам представителя польского правительства, война не завершится быстро: максимум можно ожидать прекращения огня и завершения горячей фазы конфликта. Но важно понимать, при каких условиях это произойдет, ведь для России "размораживание" войны не станет проблемой.