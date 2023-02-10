Польша вышла с инициативой к Грузии принять Саакашвили на лечение

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его государство заявило о готовности принять на лечение и реабилитацию бывшего грузинского лидера Михеила Саакашвили, состояние которого весьма трагично. Сама Грузия, которая продолжает держать политического заключенного, несмотря на его тяжелые недуги, должна принять такое предложение Варшавы в своих же интересах.

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Об этом глава польского правительства сказал на конференции по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе. Слова политика передает Укринформ.

"Во время этого брифинга я общался с разными премьерами, и обозначил, что Польша готова принять Саакашвили на лечение. Ему нужно лечиться", – констатировал Моравецкий.

Он подчеркнул, что Грузия должна принять это предложение, поскольку сама находится в ожидании ряда одобрений своих проевропейских амбиций. В данном случае Саакашвили может стать маркером того, готовы ли грузинские власти стать частью демократического цивилизованного мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский призвал власти Грузии проявить милосердие к их бывшему президенту Михеилу Саакашвили. Он попросил перевести заключенного политика в украинскую или зарубежную больницу.

Также украинский гарант подчеркнул, что Саакашвили намеренно убивают, доводя до истощения и не предоставляя медицинской помощи.

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