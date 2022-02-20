Польша созвала срочное заседание постоянного совета ОБСЕ по просьбе Украины

В связи с резко обострившейся ситуацией на Донбассе, Киев обратился к союзникам из Польши для срочного созыва заседания постоянного совета ОБСЕ. Экстренный саммит назначен на понедельник, 21 февраля, и затронет тему безопасности в восточной части Украины.

Об этом у себя в Twitter огласил постоянный представитель Польши при ОБСЕ Адам Халачиньский. По его инициативе завтрашнее заседание посетят заинтересованные лица.

"Я пригласил к участию специального представителя Микко Киннунена и руководителя мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика. Решение проблем безопасности является нашей основной задачей", – подчеркнул Халачиньский, добавив к сообщению документ.

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Отметим, что Беларусь также отреагировала на обострение военного положения на Донбассе. Военное командование в подчинении у диктатора Александра Лукашенко отметило, что белорусская армия продолжит ведение совместных учений с ВС РФ, чтобы не допустить размещение оружия "третьих сил".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на территориях ОРДЛО с позволения России продолжают нагнетать обстановку и панику среди гражданского населения. В населенных пунктах "ЛНР" взрослых мужчин буквально насильно мобилизуют для подготовки к "обороне".