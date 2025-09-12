А тем временем сама Польша начинает приходить в себя и делать ряд хоть и запоздалых, но все же – необходимых и обнадеживающих действий. В частности, уже есть официальное признание того, что концепция ПВО Польши не учитывала возможности массированного применения противником таких летательных аппаратов. Более того, уже открыто сказано, что первые выводы от обследования дронов свидетельствуют о том, что это была преднамеренная акция, а дроны предназначались именно для Польши. Кроме определенных технических нюансов, есть и общий вывод о том, что в небо Польши вошли не ударные, а разведывательные дроны, тогда как против Украины в рамках массированных налетов используются в основном именно ударные аппараты.

Крім того, щоб внести ясність у те, які сили й засоби було задіяно польською стороною та її союзниками під час відбиття атаки, наведено такі відомості:

дві американські системи ППО Patriot, які в Польщі розмістила Німеччина (помітили дрони і були приведені в бойову готовність, але не стріляли);

два польські винищувачі F-16 і два нідерландські F-35 (стріляли по дронах);

польські вертольоти Мі-24, Мі-17 і Black Hawk;

італійський літак радіоелектронної розвідки AWACS, який вилетів з Естонії;

аналогічний польський літак-розвідник Saab 340;

польські наземні радари;

два французькі винищувачі Rafale, які знаходилися в Польщі, були приведені в боєготовність, але в підсумку їх не задіяли.

Як видно з цього переліку, поляки справді діяли так, неначе відбивали атаку, яку виконували літаки противника, а не дрони. І визнання неадекватності заходів у відповідь – позитивний момент. Наслідком цього стало запровадження безпольотної зони вздовж усього кордону з Білорусією та Україною, звідки на територію Польщі й залетіли дрони, до грудня поточного року. Це означає, що поляки мають намір збивати все, що опиниться в цій зоні, а через те що там можуть опинитися літальні апарати або російського, або білоруського походження, то лаптям і картоплям надіслано сигнал про те, що зальоти дронів або вертольотів у цю зону, як це було раніше, тепер припинятимуться без попереджень.

Плюс до того, в Польщі дійшли тих самих висновків, які вчора окреслили ми. В Україну терміново вирушає велика група польських військових для того, щоб набути досвіду відбиття саме таких атак. Щоправда, поляки не наважилися попросити Україну надати на цей час підрозділи мобільних вогневих груп для того, щоб з їхньою допомогою прикрити кордони, доки триває підготовка власного особового складу. З іншого боку, ЗСУ висловили готовність надати польським колегам усе необхідне, включаючи канали розвідданих та сповіщення про рух потенційно небезпечних повітряних цілей. Словом, є обнадійливі новини саме цього плану.

Крім того, Польща вже перекрила всі пункти пропуску сухопутного транспорту з Білорусією, з приводу чого в москві вже здійнялося виття. І, між іншим, це перекриття суші й неба сталося одночасно зі зняттям санкцій США з білоруської авіакомпанії "Белавіа". Тобто Додік і тут виявив себе в один бік. А загальна ситуація продовжує розвиватися, і, можливо, в НАТО таки зможуть оцінити її адекватно, тому що буквально всі незалежні спостерігачі вже надали свою оцінку, і виглядає вона як ганебний провал.