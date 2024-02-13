'Политические торги': в Раде рассказали, что будет дальше с законопроектом США о помощи Украине и Израилю

В Верховной Раде рассказали, что будет дальше с законопроектом США о помощи Украине и Израилю. Народный депутат Ярослав Железняк прогнозирует, что мгновенного разбирательства в Палате представителей США не будет, он также назвал "дебаты" двух партий "политическими торгами".

Об этом он написал в своем Telegram-канале. Железняк отметил, что ночью несколько раз прошли важные голосования для Украины и все с запасом голосов.

"Последнее о прекращении дебатов 66 из 60 необходимых", – уточнил он.

Нардеп отметил, что после поправок текст в худшую сторону для официального Киева не изменился. Однако пока должно пройти 30 часов (если будет консенсус среди всех, то скорее) до финального голосования. Это будет где-то в 11:00 по Киеву.

По словам Железняка, для финального голосования достаточно 50+ голосов. Поэтому он прогнозирует, что оно произойдет.

"Далее Палата представителей и там Джонсон вчера снова сделал плохое заявление. Требует снова решить вопрос границы сначала. А республиканец Линдси Грэм уже поддержал Трампа и сказал, что помощь должна США оказывать исключительно как кредит", – отметил он.

В то же время, по словам депутата, если спикер будет блокировать вынесение на голосование, демократы применят discharge petitions. Это позволит вынести закон в обход спикера, но нужно собрать 218 подписей, что очень длинная процедура.

"Пока очевидно, что мгновенного разбирательства в Палате не будет и это снова политические торги. Особенно учитывая, что республиканцы в Палате сейчас снова будут пытаться импичмент министру внутренних дел провести", – резюмировал Железняк.

Как сообщал OBOZ.UA, чтобы приблизиться к окончательному голосованию о пакете чрезвычайных расходов, который обеспечит военную помощь трем странам на $95 млрд, Сенат США исключил из него двухпартийную попытку усилить иммиграционный контроль на границе с Мексикой. Если пакет будет одобрен окончательно, около $60 млрд пойдет на поддержку Украины в ее защите от российского вторжения, которое началось почти два года назад.

Напомним, ранее госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова сообщала, что законопроект о помощи Украине будет рассмотрен без миграционной реформы. Она объяснила ситуацию и нюансы, возникшие как вокруг законопроекта в целом, так и по вопросу усиления безопасности на южной границе США, которого добивались республиканцы – и которое они, в конце концов, и заблокировали.

8 февраля Сенат принял процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Сенаторы смогли в первом своем голосовании набрать достаточное количество голосов для дальнейшего принятия этого пакета военной поддержки. Следующий этап – рассмотрение законопроекта по существу.

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