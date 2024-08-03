Я тоже счастлив, что Кара-мурза, Сколиченко и другие политзаключенные и иностранные заложники на свободе. Так, по сути, остановлено их медленное, пыточное убийство российским террористическим режимом. Это гуманитарный аспект произошедшего. Он несомнен и безупречен. Однако у этой сделки есть ещё и политическая сторона, не просто сомнительная (впервые в результате такого обмена выпущен террорист-убийца), но крайне опасная.

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Путинская террористическая тактика взятия заложников оказалась эффективной. А значит, Кремль фактически поощрил её активизировать. Более того, российским властям сошло с рук убийство Навального, Путин всё равно получил то, что хотел.

Путин непросто убил Навального, чтобы не допустить его обмен. Он изначально не собирался отпускать своего личного врага, которого тяжело и жестоко ненавидел. Российский диктатор попытался обмануть западных "партнеров" в привычном ему стиле бандитского Петербурга. Он решил получить очень нужного ему Красикова, не отдавая Навального - вначале договориться об обмене, а потом убить Алексея и подсунуть взамен него (умер, мол, человек) других, не столь важных для диктатора заключенных. Об этом я писал здесь сразу после убийства, выражая уверенность, что эта разводка не удастся. Однако у Путина получилось. После чекистской операции по похищению и выдаче на смертную казнь в Беларусь немецкого гражданина, Запад дрогнул. Даже убив Навального, Путин сумел добиться своего и получить Красикова.

Политические последствия этого обмена в том, что Путин и его киллеры ещё крепче уверуют в свою безнаказанность, в слабость и лоховатость западных лидеров, в успешность своей террористической тактики. Они будут еще активнее и наглее убивать, похищать заложников, вести гибридную войну против свободного мира.