Похоже на подкуп: Маск пообещал до выборов в США ежедневно выплачивать по 1 млн долларов за поддержку петиции

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск пообещал каждый день до президентских выборов разыгрывать по миллиону долларов среди избирателей в Пенсильвании, которые подпишут его петицию. Речь идет о петиции в защиту первой и второй поправок к Конституции США.

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Об этом он сказал во время выступления в Гаррисбурге (штат Пенсильвания) и уже вручил первый чек на 1 миллион долларов посетителю мероприятия, передает WSJ. Эксперты полагают, что это похоже на подкуп избирателей.

Петиция опубликована на сайте America PAC – организации, которую Илон Маск создал в поддержку президентской кампании кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Она помогает мобилизовать и регистрировать избирателей в штатах, где будут проходить выборы. В петиции, о которой говорит Маск, сказано: "Первая и Вторая поправки гарантируют свободу слова и право на ношение оружия. Ставя свою подпись ниже, я обязуюсь поддержать Первую и Вторую поправки".

Посетители мероприятия должны были подписать петицию, что позволит America PAC собрать контактные данные большего количества потенциальных избирателей, с которыми он сможет работать, чтобы они пришли на избирательные участки в поддержку Трампа.

На аккаунте America PAC на социальной сети X указано, что предложение по 1 млн долларов доступно для зарегистрированных избирателей Пенсильвании, которые подпишут петицию. До этого организация опубликовала предложение в размере 100 долларов для избирателей из Пенсильвании, подписавших петицию, и 47 долларов для избирателей из других колеблющихся штатов. В частности, речь о Мичигане и Висконсине.

Американские эксперты считают, что накануне президентских выборов это похоже на подкуп избирателей, учитывая факт, что Маск публично поддержал Трампа.

В справочнике Министерства юстиции США по избирательным преступлениям сказано, что платить избирателям с целью стимулирования или предоставления вознаграждения за голосование или регистрацию является преступлением.

Как сообщал OBOZ.UA, богатейшие люди США вложили колоссальные суммы в политические группы, поддерживающие кандидатуру республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Пожертвования лишь четырех миллиардеров почти достигли четверть миллиарда долларов.

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